No pasaron del cero

Anoche, en el adelanto de la 11º fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol Unión de Sunchales y el Deportivo Ramona no se pudieron sacar ventajas y terminaron como empezaron, 0 a 0.En el encuentro de Reserva Unión se impuso por 2 a 1.Ayer, se llevó a cabo la reunión del CD y quedó confirmada la programación de la fecha 11º, con los siguientes días y horario:Sigue hoy jueves 12/10: 22hs (Reserva 20:30hs): 9 de Julio vs. Argentino de Humberto. Viernes 13/10, a las 21:30hs (Reserva 20hs): Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte. Domingo 15/10, a las 15:30hs: Argentino Quilmes vs. Ben Hur, Ferrocarril del Estado vs. La Hidráulica, Brown de San Vicente vs. Deportivo Libertad, Florida de Clucellas vs. Peñarol.Ferro 23, puntos; Peñarol 21; Quilmes 18; Brown 17; Unión 16; Florida 16; Humberto 14; Atlético de Rafaela 13; Libertad 13; 9 de Julio 13; La Hidráulica 13; Dep. Ramona 9; Ben Hur 6; Sportivo Norte 5.En la tarde de ayer se jugó el juego desempate de Reserva que consagró campeón de la tercera fase de la Primera B liguista, en su Zona Sur, a Sportivo Santa Clara tras ganar 5-4 en los penales, tras terminar 2-2 en el tiempo reglamentario. El encuentro se disputó en cancha de Talleres de María Juana.Anoche, se sortearon las localías de las Semifinales de Primera. Norte: Aldao vs Ataliva, preliminar Moreno vs Unidad. Sur: Santa Clara vs Bochazo, Zenón Pereyra vs Talleres (MJ).