BUENOS AIRES, 12 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner aseguró ayer que no pone "las manos en el fuego por nadie", al ser consultada sobre las causas que pesan en contra del exministro de Planificación Federal Julio De Vido."No pongo las manos en el fuego por nadie. Sólo por mis hijos y por mí, pero por nadie más", resaltó la líder de Unidad Ciudadana.En diálogo con Radio Con Vos, la candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires evitó respaldar al actual diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ, quien enfrenta varias causas en su contra, entre las que se destaca la de la Tragedia de Once.Consultada sobre la decisión que tomó de recortarle poder a De Vido con la creación del Ministerio de Transporte (una escisión de Planificación) y el desembarco de Mariana Matranga (del riñón de Axel Kicillof) en la Secretaría de Energía, la exmandataria negó que esto haya tenido que ver con la tragedia de Once."El Ministerio (de Planificación) era muy grande. Se habían fusionado varios ministerios cuando se creó. La parte que se hacía de infraestructura estaba muy bien hecho. En Energía estaba Matranga pero no es que estaba Kicillof. El tema de (la creación del Ministerio de) Transporte no fue por el tema de la tragedia de Once sino porque queríamos desarrollar una política de transportes más autónoma, diferente y con mayor grado de inversión", explicó.Asimismo, se quejó de que "hay una utilización política" de los expedientes vinculados al exfuncionarios de su Gobierno y en ese sentido descreyó de que el Gobierno tenga "una preocupación real por luchar contra la corrupción". Al señalar un presunto doble estándar en la actuación de la Justicia, al que acusó de manejarse con un cronograma "empalmado con el cronograma electoral", indicó que los expedientes de las tragedias de Iron Mountain y Time Warp, que a su criterio podrían implicar a funcionarios del PRO, están cajoneados.