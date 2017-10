De Vido se negó a declarar en el juicio por la tragedia de Once

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El exministro de Planificación Federal Julio De Vido se negó ayer a prestar declaración indagatoria en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once luego que el Tribunal rechazara un pedido de absolución y nulidad en contra del juicio que hicieron sus abogados. No obstante, De Vido fue invitado por el Tribunal Oral Federal 4 para las preguntas de índole personal y al respecto explicó que no cuenta con condenas en su contra aunque sí "varias causas en trámite"."Por asesoramiento de mis defensores no, pero me reservo derecho de hacerlo más adelante", dijo el exfuncionario al ser invitado a prestar declaración indagatoria. No obstante, el Tribunal hizo lugar al pedido de los abogados del exministro de Planificación para que se incorpore por lectura las indagatorias que brindó en etapa de instrucción.Tampoco Gustavo Simeonoff, el extitular de la UNIREN (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos) aceptó ser indagado en este momento aunque sí lo hará más adelante.Al retomarse la audiencia, la fiscalía a cargo de Juan García Elorrio y la querella de la Oficina Anticorrupción pidieron rechazar la nulidad presentada por De Vido, quien argumentó que hay imposibilidad jurídica de acusar de la figura de coautoría en el estrago culposo (por el accidente) y que no estaba fundamentado respecto a la administración fraudulenta (por el manejo de los subsidios estatales a la concesionaria TBA).Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi replicaron que ninguno de los acusadores justificó el rechazo de la nulidad y dio respuesta a su planteo e insistió con el mismo planteo a las intervenciones de la fiscalía y las querellas.Luego de un cuarto intermedio, el Tribunal finalmente desestimó tanto el planteo de nulidad como la absolución pedida por las defensas, extensiva a Simeonoff.Los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel dijeron que lo pedido por De Vido es una "reedición" de planteos hechos previamente y ya rechazados por el Tribunal.De Vido es juzgado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo a raíz del accidente que tuvo lugar el 22 de febrero de 2015 en el que 51 personas perdieron la vida al chocar el tren contra el andén de la estación Once.El juicio se reanudará el 1 de noviembre con las primeras declaraciones testimoniales.