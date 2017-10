Listos para ser protagonistas

MAR DEL PLATA, 12.- Casi un millar de empresarios arrancaron ayer su participación en el 53 Coloquio Anual de IDEA con el objetivo de ser "protagonistas y acompañar la transformación" de la Argentina, según coincidieron los principales referentes del mega evento que se realiza en Mar del Plata.Los empresarios eligieron un término para identificar el encuentro que requiere explicación: "TransformandoNOS", así, sin acento, y sumando un "NOS" al final, que en parte encierra una autocrítica.Consideran que los emprendedores privados no hicieron todo el esfuerzo posible por involucrarse en la política y la economía durante los últimos años, y que llegó la hora de "salir a la cancha" con todas sus propuestas, para dar los debates que sean necesarios.Gastón Remy, presidente del Coloquio y número uno de Dow Argentina, dijo que se eligió esa idea fuerza para el encuentro porque "ya no se trata del cambio, sino de algo más profundo, la transformación" de la Argentina.Remy lo sintetizó así: "Ya no queremos mirar desde la tribuna, estamos dispuestos a saltar a la cancha, invertir y crear empleo".Y señaló que esa idea fuerza representa una "interpelación muy fuerte a los empresarios".Para el presidente del 53 Coloquio de IDEA, existió cierta "pasividad en el mundo de los negocios durante mucho tiempo y hoy existe claramente un espíritu de protagonismo".LA PRIMERA VEZ DE ROCCA.Su hermano Agostino estaba destinado a ser el heredero del imperio siderúrgico, pero su repentina muerte en un accidente de aviación lo obligó a Paolo Rocca a tomar el toro por las astas y cargarse al hombro al principal holding internacional de la Argentina, Tenaris-Techint.De habitual bajo perfil, el número uno del gigante de los tubos de acero sin costura para la industria petrolera hará su debut este año como expositor en el Coloquio de IDEA, cuando hable en un panel junto a Marcos Galperín, creador de Mercado Libre y uno de los empresarios más exitosos de los gigantes del e-commerce.El Grupo Techint anunció fuertes inversiones en Vaca Muerta hasta 2019 y proveerá los tubos necesarios para tratar de explotar ese megayacimiento no convencional en el que la Argentina tiene depositadas todas su expectativas para volver a ser un país con superávit energético.FUERTE OPERATIVODE SEGURIDADCon un vallado de tres cuadras a la redonda del Sheraton Hotel de Mar del Plata y móviles policiales estacionados en todos los hoteles donde se alojan lo participantes del Coloquio de IDEA, las autoridades optaron por no dejar nada librado al azar.En especial porque la estrella de la inauguración fue la gobernadora María Eugenia Vidal, quien ya sufrió varios escraches y, sobre todo, recibe amenazas de muerte en forma periódica adjudicadas por su administración a la "firme decisión de combatir a las mafias".Por las dudas, el gobierno bonaerense trató de no dejar nada librado al azar y mantuvo un férreo operativo de controles que obligó a mostrar diversas autorizaciones para acceder al epicentro del evento empresarial.También se tuvo en cuenta que, como nunca, los CEOs de los principales holdings del país dijeron "presente", y varios disertarán en este encuentro que se extenderá hasta el viernes por la noche.