Vidal instó a empresarios a salir de la zona de confort

MAR DEL PLATA, 12 (Mayra García, enviada especial de NA). - La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguró ayer el 53 Coloquio de IDEA y convocó a empresarios de todo el país a "salir de la zona de comodidad" y "pensar en la transformación de la Argentina". "No hay cambio si no nos ponemos incómodos", subrayó Vidal en el auditorio del hotel Sheraton de esta ciudad y puso como ejemplo su gestión: "Si no cambiábamos la provincia, no cambiaba Argentina".Ante los empresarios, la mandataria provincial aseguró que se dieron "muchos pasos en estos dos años" de gobierno del oficialismo, pero sostuvo que cada uno "tiene un rol clave" desde su lugar en el cambio del país. "Hay que salir de nuestra zona de comodidad. No hay cambio si no nos ponemos incómodos, nos tenemos que incomodar, salir de nuestra esfera individual, dejar de pensar en cuanto me va a redituar en mi gobierno, en mi elección, en mi rentabilidad, y empezar a pensar cuanto va a redituar en la transformación en serio de la Argentina", recalcó Vidal.La gobernadora fue la encargada de inaugurar el 53 Coloquio de IDEA "Transformándonos", que finalizará el próximo viernes con la participación del presidente Mauricio Macri, luego de exposiciones de funcionarios, legisladores, líderes empresariales y dirigentes sindicales."Nosotros no venimos de un repollo, no venimos de un plato volador de Marte y aterrizamos en la Argentina. Cuando el Presidente dice que tenemos que hacer el país entre todos, no es un slogan", afirmó Vidal. Según sostuvo, para comenzar el "cambio" no se puede esperar a que "estén dadas todas las condiciones". "Si cuándo enfrentamos a las mafias enquistadas en la policía o en el servicio penitenciario hubiésemos esperado las condiciones perfectas, no lo hubiésemos hecho, dimos muchos pasos en estos dos años. Si cuando pensamos en gobernar hubiéramos esperado a que estuvieran dadas todas las condiciones no hubiéramos competido", señaló la mandataria provincial, que fue recibida con aplausos por la tribuna empresaria.Vidal arribó al salón a las 20:40 y se ubicó en la mesa principal, junto al presidente de IDEA y CEO de Ledesma, Javier Goñi, quien dio un discurso de apertura antes de las palabras de la mandataria. "Tenemos un enorme privilegio, tenemos la oportunidad única de ser la generación del cambio en la Argentina, que no tiene edad. El atajo, la avivada y la receta fácil no va a funcionar, algo de nosotros vamos a tener que dejar en el camino, a algo vamos a tener que renunciar para que esto funcione", enfatizó la gobernadora.A once días de las elecciones legislativas y en medio de una campaña que se cargó al hombro, Vidal pidió a los empresarios tomar "riesgos que cuesten", porque "falta mucho para que las condiciones estén garantizadas"."Necesitamos contagiar a los que todavía tienen dudas, como se están animando millones de argentinos a salir de esa zona de comodidad", indicó la mandataria bonaerense.Y recalcó: "El domingo 22 se define algo más que enfrentar a las mafias, demostrar que el Estado volvió y la pelea contra la corrupción. Se define si queremos consolidar un camino de verdad, de trabajo, compromiso y pelea profunda. Empecemos por el voto y sigamos por este proceso de transformación que todos tenemos que transitar"."Hay que escuchar el corazón de cada uno y ser capaces de escuchar a los demás, si podemos construir esos puentes tenemos el 50% del camino hecho", aseguró Vidal.La gobernadora tenía previsto reunirse hoy con cámaras empresarias y encabezar un acto de campaña en la ciudad balnearia con los candidatos a senadores de Cambiemos en la provincia Esteban Bullrich y Gladys González, supo NA.Sobre el escenario y ante preguntas de la directora de IDEA, Rosario Altgelt, la mandataria afirmó que "las decisiones que más han costado son las que afectan a la gente", mientras que las más fáciles fueron las que se adoptaron "para enfrentar a las mafias".