Inflación fue del 1,6% según el IPC Congreso

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La inflación de septiembre se ubicó en el 1,6% de acuerdo con el denominado IPC Congreso que mensualmente difunden legisladores de la oposición, mientras el acumulado de los primeros nueve meses trepó al 17,5%, superando el techo estimado por el Banco Central para todo el año.En los primeros tres trimestres, la suba de precios se ubicó por encima de las proyecciones que el Gobierno había fijado en la ley de Presupuesto para todo este año, y también superó la meta del Banco Central, que había previsto una banda ubicada entre 12 y 17%.El índice inflacionario promedia un 1,8% por mes en los primeros nueve meses del 2017 y en el último año acumuló un incremento del 25,1%.El "IPC Congreso" viene siendo medido desde mediados del año pasado por el equipo económico del Frente 1País (Frente Renovador y GEN), encabezados por el diputado Marco Lavagna, en conjunto con integrantes de los bloques de diputados de Libres del Sur y el Partido Socialista.Según informaron en un comunicado, "las principales subas del mes estuvieron explicadas por atención médica y gastos para la salud (subas en prepagas) y vivienda y servicios básicos (alquileres)".Sin embargo, explicaron que el dato "más preocupante" en términos de suba de precios fueron los aumentos registrados en el rubro alimentos, que se ubicó en un 1,9 por ciento, al igual que en agosto.El incremento de los alimentos tiene un impacto proporcionalmente mayor en los sectores de menos recursos.En las conclusiones, el informe destaca que la inflación registrada en lo que va del año está "en línea con la inercia inflacionaria de los últimos diez años, exceptuando los picos donde se combinaron devaluación con suba de tarifas"."Así, al comparar los arranques de año de la última década, no se observa una significativa desaceleración de la inflación", resalta.En este sentido, se advierte que de no producirse una desaceleración profunda en el último trimestre, el 2017 será "el octavo año consecutivo" en que "la inflación no podrá romper el piso de 20%, ya que para hacerlo debería promediar apenas 0,7% en el último trimestre, cuando restan por delante subas de tarifas (luego de las elecciones) y la inflación núcleo aún se ubica lejos de dicho nivel".De acuerdo al informe del IPC Congreso, en los últimos 22 meses -que coinciden con el período de gestión de Cambiemos- la inflación trepó al 71,2 por ciento, con un promedio mensual del 2,5 por ciento, "más de 7 puntos por encima de los 22 meses previos (64%)"."En este sentido, reafirmamos que la lucha contra la inflación aún está lejos de ser ganada, y hacerlo es absolutamente central ya que es el principal problema de la economía argentina", concluye el escrito.