Cruce de chicanas en debate de los candidatos porteños

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires se cruzaron ayer en un debate televisivo de alto voltaje político, en el que no faltaron chicanas, carpetazos y acusaciones filosas, con miras a las elecciones generales del próximo domingo 22.En los estudios de la señal TN, del Grupo Clarín, coincidieron Elisa Carrió (Vamos Juntos), Daniel Filmus (Unidad Porteña), Martín Lousteau (Evolución), Marcelo Ramal (FIT) y Matías Tombolini (1País), mientras que finalmente no asistió Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad) por sus diferencias con el periodista moderador Marcelo Bonelli.El intercambio más fuerte se produjo entre Carrió y Filmus, luego de que, en el segmento dedicado a la Educación y Desarrollo Humano, la fundadora de Cambiemos (54 por ciento en las PASO) le enrostrara su pasado como asesor del Ministerio de Educación a cargo de Susana Decibe durante el menemismo y su participación en la Ley Federal de Educación conocida como la "Reforma Educativa"."¿No te sentís responsable de la caída de la Paideia y la civilización en la Argentina?", le reprochó Carrió, a lo que Filmus respondió: "Eso es falso. Fui secretario de Educación de la Ciudad que no aplicó esa Ley de Educación. Desafiamos a tu Gobierno de la Alianza porque no queríamos destruir las escuelas técnicas y nos quería sacar los fondos porque no quisimos".Incluso, el exministro de Educación de la Nación dijo que desde ese cargo impulsó "la ley de educación nacional que votaron todas las provincias" y agregó: "Pero hubo cinco leyes, de educación sexual, de financiamiento educativo, de enseñanza técnica y la ley de educación nacional federal y en todas usted estuvo ausente"."¿Querés que te traiga mis certificados de internación? ¡Te los traigo!", le devolvió la candidata, saliendo de su atril para responder y entregar al resto de los candidatos el proyecto alternativo de minoría que había presentado en 2006 sobre la materia.Acto seguido, Filmus también escogió a Carrió para hacer su pregunta en el debate y, valiéndose de dos carteles que contenían duras frases que había pronunciado la dirigente contra Mauricio Macri antes de fundar Cambiemos, buscó arrinconarla por su importante vuelco político: "¿Por qué en aquel momento decía que era una alegría que hubiera derrotado a Macri y cómo se lo explicó a los hijos?", señaló."No me arrepiento, yo lo denuncié, fue sobreseído. Sentí que había otra vocación en él. Sabía que lo que ustedes estaban haciendo era terrible, que iba a haber hambre y desesperación en el país. Hice este sacrificio y llore mucho. Creo que Mauricio va a hacer un gran Presidente. La pregunta a vos es cómo te juntás con los delincuentes que robaron el país", devolvió Carrió.Durante el debate, en el que todos los candidatos se pudieron hacer preguntas y repreguntas con tiempos estipulados de entre 30 segundos y un minuto, Lousteau también fue blanco de críticas por parte de Carrió y de Tombolini por su derrotero político de los últimos años, que incluyó su paso por el kirchnerismo, Cambiemos y ahora en la oposición porteña.