El tema musical elegido

Como todos los años, el instituto IDEA elige un tema musical para identificar al encuentro empresarial. Este 2017, la canción elegida fue "Somos Uno", interpretada por Axel y Abel Pintos, y no fue casual. Refleja, a juicio de los organizadores, el espíritu que buscan reflejar con este 53 cónclave de las principales compañías de la Argentina, en Mar del Plata.El tema, un éxito de ventas y con casi 35 millones de reproducciones en Youtube, dice, entre otras cosas: "Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está, todos somos uno con los demás". En otra parte, sostiene: "Yo soy lo que soy, no soy lo que ves, no soy cuna de oro ni simple moisés, soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz".Y agrega: "Soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas, todos somos uno"...