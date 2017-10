Argentina adentro, gracias a Messi

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Una soberbia actuación del capitán Lionel Messi con tres goles incluidos en el momento que más se necesitaban, le permitió anoche a la Selección argentina asegurar su clasificación al Mundial de Rusia 2018, al dar vuelta a Ecuador en la temida altura de Quito por 3 a 1, en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas.Cuando la suma de todos los miedos deportivos estaban a flor de piel, un comienzo errático complicó las cosas un poco más: a los 38 segundos, Romario Ibarra agarró dormida a la defensa argentina y adelantó a los dirigidos por el argentino Jorge Célico, para complicar las aspiraciones de la Selección de Jorge Sampaoli.Pero a los doce minutos, el capitán Lionel Messi encaró con campo, combinó a la izquierda con Angel Di María, que devolvió al medio para el capitán albiceleste, que definió ante el achique de Máximo Banguera.Luego, a los 22, la "Pulga" presionó a un defensor ecuatoriano, robó la pelota y sacó un zurdazo letal que se clavó en el ángulo derecho de Banguera. Y en el segundo tiempo, a los 17 minutos, Messi volvió a recibir con espacio, aprovechó la diagonal de Benedetto y definió por encima de Banguera con una categoría tremenda.La Selección, después de tres años de sufrimiento y críticas por doquier, estará en la máxima cita para hacer disfrutar a todos los hinchas argentinos. Argentina ganó por segunda vez en su historia en la altura de Quito -la anterior había sido en 2001- y todo el equipo le ofrendó la victoria al puñado de hinchas albicelestes que se ubicó en una de las cabeceras del estadio "Atahualpa".VIAJO UN BRUJOUn brujo platense llegó ayer a Quito para llevarle buenas energías a la Selección Argentina luego de una recomendación hecha por Juan Sebastián Verón, hombre fuerte de las juveniles de AFA. Manuel de Gorina, como se lo conoce, fue sugerido por el presidente de Estudiantes a Claudio "Chiqui" Tapia, quien dio el visto bueno para que este personaje esté presente en el partido clave para conseguir la clasificación a Rusia 2018.Horas antes del partido ante Ecuador, estuvo haciendo una limpieza en el vestuario de la Selección argentina y recorrió el campo de juego del estadio "Atahualpa" de Quito. El brujo llegó en el mismo vuelo en el que vinieron Claudio Gugnali y Julián Camino, ayudantes de campo de Alejandro Sabella, quienes fueron invitados por AFA ya que cuentan con mucha cercanía con los jugadores del plantel."Manuel es un personaje energético. El plantel de Estudiantes lo llevó a todos lados. Yo mucho no creía, pero no iba a ser el encargado de encargarme de correrlo. El club no le pagaba nada, sí se hacían colectas de onda para ayudarlo", dijo a NA un importante dirigente del "Pincha" que ya no está más en la institución.