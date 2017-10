Segunda jornada "Parada saludable y autocontrol"

En la primera oportunidad, la "Jornada Saludable y Autocontrol" se había concretado en la esquina de Avda. Mitre y Tucumán, mientras que ayer el lugar elegido fue la vereda de un conocido supermercado, en el Bv. Lehmann. En el lugar un grupo de profesionales promueven la actualización de carnet de vacunas, brindan consejos nutricionales, realizan test rápidos de HIV, o toman la presión arterial a quienes lo solicitan. Un par de amplios gazebos y un nutrido y muy predispuesto grupo de médicos y asistentes asesoran y entregan folletería clara y diversa.

“Hemos cambiado el lugar pero se sostiene lo de la primera jornada en el parque “Malvinas” y se ha ampliado. Invitamos a toda la gente de Rafaela a acercarse. Se puede hacer un test rápido de HIV, una extracción simple de sangre y en 15 minutos tiene los resultados, totalmente confidenciales. La idea es referenciar los Centros de Salud, donde mucha gente se acerca, pero todavía hay personas que no lo observan como una alternativa para su cuidado o el de su familia” explicaba la Dra. Luciana Galloni, Coordinadora de los Centros de Salud. En el lugar también se pueden hacer controles de glucemia o revisión de la salud bucal, siempre con profesionales que aportan consejos con practicidad y cordialidad .“En el mes mundial de lucha contra el cáncer de mama también subrayamos en esta jornada la concientización en las mujeres explicándoles que en la medida en que podemos prevenir y hacer los controles anuales, o llegado el caso un tratamiento precoz, es un cáncer totalmente curable” señalaba también Galloni.

“Estamos reforzando el concepto de importancia en cuanto a vacunarse contra la Hepatitis “B”, de prevenir. Aclarar dudas. Toda persona mayor de 18 años que no esté vacunada y queda afuera del esquema obligatorio de vacunación puede acercarse y vacunarse” explicó la infectóloga Sandra Capello, quien forma parte del equipo de médicos especialistas del Hospital “Dr. Jaime Ferré”.

En cuanto al HIV y la conciencia de la gente Capello referenció que “hay épocas en donde la gente toma más conciencia y en otros momentos no. No solo en la Argentina, sino en los países limítrofes o de la región, lejos de disminuir, los casos nuevos se mantienen estables o tienen un ligero aumento. Falta conciencia y hay que reforzar las conductas de prevención. Por eso es muy importante que cada uno conozca su situación. Si son positivos o negativos y esa es -hoy en día- la manera de prevenir. Nosotros apuntamos a conocer porque cada persona HIV positiva tiene la posibilidad de hacer un tratamiento y mantenerse en forma de infectado sin desarrollar ninguna enfermedad”. “Aquel que tiene Hepatitis “B” tiene la posibilidad de hacer un tratamiento y controlarla, y aquel que tiene Hepatitis “C” tiene la posibilidad de hacerse un tratamiento y curarse”. “Lejos de lo que pasaba años atrás cuando las Hepatitis no tenían tratamiento y el HIV se diagnosticaba en estadíos muy tardíos, la importancia de conocer la situación es porque tenemos la posibilidad de un tratamiento -el acceso al tratamiento es fácil y al alcance de todos- y eso hace que las infecciones se mantengan controladas durante toda la vida” finalizó la infectóloga.

Es importante mencionar que en esta segunda oportunidad “ Parada saludable y Autocontrol” contó con un número mucho más importante de rafaelinos que aprovechó la instancia. Asimismo, vale destacar el agregado de servicios profesionales respecto a la primera oportunidad, y la abundante y muy clara folletería distribuida entre los que se hicieron presentes.