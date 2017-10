La detención de Rodríguez se desprende de la causa Ospe

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - En la mañana de hoy, en horario a confirmar antes del mediodía, se realizaría en dependencias de la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe o en la Oficina de Gestión Judicial Nº 1 de los tribunales santafesinos, la correspondiente audiencia imputativa al jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, Adrián Rodríguez, detenido en esta ciudad en el mediodía del lunes.

Es que a partir del horario de la detención, le cabe el plazo legal de 24 horas con una posible prórroga a 48, para que la Fiscalía pida la imputación del detenido en audiencia, donde se hace público el cargo que se le adjudica y la carga probatoria que sustenta la acusación.

Luego el juez de la investigación penal preparatoria decide hacer lugar o no a la imputación formulada por los fiscales, y estos podrán finalizada la misma hacer declaraciones públicas sobre el tema.

Según fuentes judiciales oficiales que dialogaron con LA OPINION en la tarde de ayer, Rodríguez se encuentra detenido e incomunicado en una dependencia de la Unidad Regional I, de la cual no se brindaron mayores precisiones.



MOTIVOS DE

LA DETENCION

En cuanto a los motivos de la detención de Rodríguez, en algún informe periodístico local se tejía ayer la versión que incluso aseguraba que “nada tendría que ver con versiones relacionadas a horas Ospe”.

Respecto de esto es necesario rechazar esa afirmación y exhibir la versión oficial y la única autorizada de los hechos, y que luego de la audiencia imputativa donde los fiscales Martí y Apullán hagan lectura de la acusación que pesa sobre Rodríguez, todo quedará abundantemente explicado.

Lo cierto es que las fuentes santafesinas oficiales y autorizadas consultadas por LA OPINION en la tarde de ayer explicaron que, “la detención [de Rodríguez] se da en el marco de la investigación que los fiscales [Martí y Apullán] realizaban sobre las Horas Ospe. Surge de esa investigación un delito de 'cohecho' que nada tiene que ver con las Horas Ospe. Es un desprendimiento, y ahora son causas separadas, pero el 'cohecho' surge de aquella investigación madre, la de las Horas Ospe, donde el jefe policial Rodríguez se encuentra investigado y citado a audiencia imputativa sin fecha todavía”, se explicó para no dejar lugar a dudas de lo sucedido cuando Rodríguez estaba al frente de la Unidad Regional I de Policía de Santa Fe en 2015 y 2016.

Según el diario El Litoral de Santa Fe, la detención de Rodríguez se produce en el marco de “la purga” en la policía santafesina, que en las últimas semanas sumó la detención del exjefe policial provincial Rafael Grau en una causa de corrupción con móviles policiales y por lo cual también está detenido con prisión preventiva y domiciliaria.



LA DETENCION

En el mediodía del martes los fiscales santafesinos María Laura Martí y Roberto Apullán, con la aprobación del juez de IPP Sergio Carraro, ya habían ordenado la detención del comisario, que fue arrestado por personal de Asuntos Internos en su despacho de la Jefatura de Policía de Rafaela, oficina que ocupaba desde agosto del 2016 y que luego fue allanada por el personal. En ese marco, también hubo un procedimiento en la residencia particular del jefe policial.



HISTORIA

Rodríguez alcanzó la jefatura de la UR I los primeros días de enero de 2015, en medio de una conflictiva situación para el Gobierno provincial, cuando el entonces designado comisario Juan Pablo Garro, declinó el cargo a pocos días de asumir.

Rodríguez ya había sido apuntado como subjefe de la misma unidad, pero saltó un peldaño más de manera fortuita. Casi 20 meses estuvo al frente de la Unidad Regional I antes de emigrar al departamento Castellanos a mediados de agosto de 2016, en un momento de reacomodamiento de piezas puertas adentro de la fuerza.

La llegada del comisario a la Perla del Oeste se dio en paralelo con el alejamiento del cargo del jefe de Policía de provincia Luis Bruschi -tomó licencia-, que fue reemplazado por el actual director general José Luis Amaya.