Aspectos varios

Recuerdo años atrás, tenía un primo llamado "Roberto" (fallecido) a quien quería como a un hermano. Había viajado mucho por Europa, Africa, hasta Egipto.Fue un enamorado de la civilización occidental, y la daba por originaria en Grecia; recuerdo me decía se le daba más importancia a las competencias deportivas que a las guerras.En fin, rescaté de él un montón de conocimientos y para sacarme de dudas, donde recurría a mi Diccionario, en el que encuentro:Me encuentro allí, con la Aristocracia, y con la Democracia, y de dicho Diccionario extraigo lo siguiente:Gobierno constituido por las personas más notables del Estado. Clase que sobresale de los demás, por alguna circunstancia.perteneciente a la Aristocracia, cortés, distinguido, fino, etc, etc.Doctrina política favorable a la intervención del Pueblo en el Gobierno. Predominio del Pueblo en el Gobierno político, de una nación o un país.La Democracia bien practicada es la solución ideal. Pero a nuestro país, por bastante tiempo, no está bien practicada, tenemos presos políticos, piqueteros, corruptos, ladrones, muertos, desaparecidos. Innumerables juicios en manos de la justicia Federal; Jefe Militar procesado por delitos de asociación ilícita; en fin, son innumerables las cuestiones antidemocráticas. De una buena vez, los Jueces deben resolver todo lo podrido, y arrancar con una verdadera Democracia.¿La veremos?. Tengo mis dudas. Es necesario el rigor, tenemos felizmente gente muy capaz; hay que darles lugar de actuación, conforme nuestra Constitución y las leyes. Nada de achicar sentencias, ni entregarles excelentes viviendas a los delincuentes. Entregarles si, una pala, rastrillos, azadas, etc., etc. para que por lo menos atienda a su subsistencia; si sobra, para las entidades comunitarias.En fin, tiempo atrás se oía decir con la democracia se vive, se come, se viste se corrompe, se roba, se mata, etc., etc. seamos civilizados.