Inauguración de obras en la localidad

Tal como lo anunciáramos la semana pasada, con la visita del ministro José Garibay, el senador Felipe Michlig, la diputada provincial Inés Bertero, del delegado Región 9 de Educación Marcelo González, el Jefe de la URXIII Fabián Forni, la directora de la Escuela N° 6062 Flavia Guzmán, los Presidentes Comunales de Suardi, Moisés Ville, Colonia dos Rosas y La Legua, Monigotes, Colonia Bossi, entre otros, procedieron a inaugurar el SUM de la Escuela Primaria Francisco Ramírez, más tarde se inauguró un acceso de tránsito pesado para la localidad, a lo largo de 500 mts. con alteo de terraplén y ripio con las correspondientes alcantarillas, Garibay dijo: “pensamos en las grandes obras de infraestructura (como la nueva RP 69-s) y también en las más pequeñas como estas y avanzamos al mismo ritmo con todas, con un nivel de inversión en poco tiempo, nunca visto antes en la Provincia”. Respecto de esta obra y a raíz del colapso del transporte de pasajeros especialmente entre Monigotes - Sunchales, agregó: "esta ruta va a permitir una accesibilidad permanente para que se desarrolle un transporte de pasajeros de calidad en que la Empresa ETAR; (la obra que será inaugurada en el primer trimestre del año que viene); retomará su servicio San Cristóbal - Moisés Ville - Palacios - Rafaela donde se descongestionará el flujo de pasajeros.- Tampoco podía ser que la empresa que tiene la flota más moderna de la provincia deteriorara las modernas unidades por falta de mantenimiento del ripio en ese entonces, donde la comuna de Moisés Ville tenía convenio para este menester, pero vaya uno a saber por que no se cumplía".Ante el reclamo de la prensa sobre la falta de reconocimiento a la entonces directora, Graciela Werro, la diputada Bertero lejos de incomodarse manifestó sus disculpas, que: "efectivamente esta señora tuvo una visión a futuro, que junto con el gobernador Hermes Binner veían esa estructura inconclusa era una visión negativa, era como la muestra de un fracaso, que no era una mega obra pero para Palacios era de suma importancia"Mientras tanto Gustavo Baggini dijo: "era una imagen deprimente ver esa obra desde la ruta o desde la escuela misma, no conocí a la señora Graciela Werro, pero si vi un mensaje de una de sus hijas y espero que sus hijas vengan a ver lo que su madre pensó"Dijo respecto de la reunión con los presidentes comunales: "nos reunimos para avanzar con un gran anhelo cual es la pavimentación de la RP 69-s para convertirlo en un corredor transversal que uniría la localidad de Palacios, Colonia Bossi, Colonia Dos Rosas y La Legua, y terminaría en Suardi (RP23), a lo largo de 40 km, de oeste a este, lo cual sería importante para ganar en conectividad para toda la región” El senador acercó las disculpas del Gobernador Lifschitz y de la Ministra Balagué por no poder asistir a esta inauguración.También Senador Michlig entregó un aporte económico del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores a la Comuna de Palacios por un total de $ 25 mil y destacó las inauguraciones antes mencionadas.Un párrafo aparte merece la Familia Solís, vecinos de la localidad, que viven en el campo y a pesar del fuerte viento de ese día, hicieron que este detalle pasará a segundo plano, donde la comitiva oficial se detuvo mientras recorrían obras.