Leo Migliori pide trabajo solidario, mayor participación y mentes abiertas

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Continuando con la ronda de aspirantes a cubrir una de las tres bancas que se renovarán en el cuerpo legislativo local entrevistamos a Leandro Migliori, exconcejal que hoy vuelve al ruedo con ganas de trabajar por su ciudad desde un lugar en el Concejo, encabezando la lista de Unión Celeste y Blanca.

En tal sentido el candidato remarcó que"cuando terminé en 2015 mi mandato de concejal, tuve la oportunidad de acompañar a un mi padrino político, como lo llamo yo, a Luis Rubeo, él en su momento me ofreció que lo acompañe en la lista de candidatos a diputados, en esa oportunidad participé de las elecciones legislativas a nivel provincial, no tuve la suerte de entrar, pero hoy sigo trabajando en la Cámara de Diputados como asesor de él en la comisión de Laboral, realmente muy contento y se trabaja muy bien, es una comisión muy importante en la que se aprende mucho, y eso me da un poco de margen para decir' mi experiencia en el Concejo, de cuatro años, y estar haciendo experiencia legislativa con el diputado Rubeo, me permite hoy tener otro punto de vista de mi participación en el Concejo' tengo muchas esperanzas, tengo grandes proyectos para mi ciudad, solamente queda que el 22 la gente elija y si considera que podemos ser una opción, estamos dispuestos a serlo, con muchos proyectos".



Trabajo en el Concejo



En cuanto a la actividad del cuerpo colegiado local resaltó que "pasa por una cuestión de la apertura que debe tener el Concejo. Cuando estaba el intendente Bolatti, en su momento, no había una apertura, ni una posibilidad de trabajar en conjunto; entonces era muy legislativo o muy ejecutivo, y creo que hoy hay que ser solidarios y si queremos un Sunchales mejor, debemos trabajar todos juntos, Ejecutivo y Legislativo, y después quién corta las cintas, no importa, lo importante es que todos trabajemos unidos y podamos hacer cosas por Sunchales, hay que trabajar, de una vez por todas, con un equipo interdisciplinario por la ciudad.

"Pasa en muchos órdenes, hoy está el oportunismo o la necesidad de ser candidato, y muchas veces esa necesidad, a veces nos ciega y parece que todo el que no piensa igual quiere causarnos perjuicios, mientras que la realidad es que desde la oposición uno aporta para ser una mejor opción y no para hacer contra.

"En este caso, hoy, considero que el Concejo es oficialista, me parece que hay una cuestión que hay que trabajar, y los proyectos que son interesantes hay que acompañarlos y los que se considera que debe tener modificaciones, hay que aportar, cuando hay aportes, de diferentes sectores, ahí creo que va a salir un hermoso proyecto.

Agregó que "por eso el grupo que conforma la lista son todos trabajadores de diferentes sectores, y la idea es que, más allá de la bandería política que pueda tener, aportar algo para la ciudad, y ahí creo que podremos hacer la ciudad que todos queremos. La idea es el compromiso y la participación"

"Vemos que hay poco compromiso y poca participación, por eso somos siempre los mismos.

Por otra parte reconoció que no necesita el ingreso que pueda aportar la concejalía señalando que " lo hago porque me gusta, realmente siento vocación, no oportunismo para estar en la concejalía.

"Pero, hay que tener espíritu solidario, no vale la pena llenarse la boca para decir 'me saco la foto con este o con otro', pero hay que traer cosas a Sunchales, considero que hoy Sunchales es una ciudad pobre, porque hoy el 60% de lo que se recauda se va en sueldos y eso que el Municipio tiene un alto porcentaje de recaudación porque los vecinos colaboran".

Como alternativa sugirió la necesidad de recorrer los "pasillos" de la Nación y la Provincia, utilizando los contactos que cada quien tiene en los gobiernos centrales para lograr aportes diversos, " dejando los egoísmos de lado".

En otro pasaje resaltó la "apertura" del gobierno de Toselli, oyendo a la oposición, contrariamente a lo que sucedía con su antecesor.

Finalmente, dirigiéndose a los votantes les pidió que confíen en ellos ya que " somos un grupo de personas que tenemos un equipo para tener una gran ciudad, somos gente que viene de diferentes sectores, que conocen la ciudad, y muy bien, y lo que queremos es que cada uno, desde su sector, pueda generar proyectos para mejorar Sunchales.

Se puso a disposición de los ciudadanos diciendo que "estuve cuatro años en el Concejo, conozco la ciudad, nací acá, amo Sunchales, y tengo proyectos para volcar".