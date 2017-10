Macri llega a Santa Fe en un clima enrarecido

Este miércoles a las cuatro de la tarde arribará a esta capital el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el marco de la campaña electoral para recorrer una obra municipal construida con aportes nacionales llamada “El Nido”. Además, prevé visitar una vivienda cercana al lugar donde, como acostumbra en la campaña de Cambiemos, dialogará con un vecino de Santa Fe.La visita del primer mandatario (la semana que viene estará en Rosario en el cierre de campaña) está enmarcada en un escándalo político institucional en ascenso que involucra al intendente anfitrión José Corral, y que derivó en la presencia de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) ayer por la mañana en la Municipalidad de Santa Fe, donde recabaron documentación en distintas reparticiones, por orden del fiscal Roberto Apullán del Ministerio Público de la Acusación.Desde el MPA indicaron que se trató de una "diligencia investigativa" relacionada con la denuncia formulada hace dos semanas por el concejal kirchnerista Juan Carlos Cesoni por el presunto desvío de fondos por parte del municipio, destinados al Programa de Iniciativas Comunitarias.La presentación del edil opositor, hecha en coincidencia con la divulgación de una investigación periodística, requiere que la Justicia investigue el supuesto financiamiento de punteros y estructuras políticas territoriales, mediante cooperativas de trabajo, con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Santa Fe.Desde la Municipalidad señalaron a LA OPINION que naturalmente la visita del Presidente no se suspenderá por este incidente; "no pasa nada, a pocos días de las elecciones ya está todo terminado, ya pasó todo y miren si a Macri le va a preocupar esta cuestión menor", relativizó un alto funcionario municipal, quien agregó que "se llevaron las ejecuciones presupuestarias, que por otra parte están colgadas en internet", y lo relacionó con el "nerviosismo" del "Frente Progresista que está perdiendo la elección a concejales" (en esta capital).Incluso la rafaelina, Andrea Valsagna, secretaria de Comunicación del Municipio santafesino, junto a la María Martín, secretaria de Gobierno, ratificaron poco después del operativo que la gestión "está a disposición de la Justicia".Más allá del impacto en la opinión pública santafesina de los denominados "Corralpapers", el Intendente de la capital provincial estará junto a Macri esta tarde y, por supuesto, los candidatos de la lista de candidatos a diputados nacionales que encabeza Albor Cantard.LIFSCHITZ VA A LA CORTEFinalmente, el gobernador Miguel Lifschitz decidió tomar el camino que no quería: volver a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar cobrar una deuda de la Nación en concepto de dinero indebidamente descontado de la coparticipación federal, estimada en unos 50 mil millones de pesos, y que el máximo Tribunal ordenó cancelar hace casi dos años.Según fuentes del Ministerio de Economía de la Provincia, al no acordarse el monto ni la forma de pago dentro del plazo de 120 días estipulado por la Corte Suprema de Justicia en Noviembre del 2015, "ahora presentamos nuestra propuesta en la Corte poniendo en valor que Santa Fe apostó por el diálogo e intentó acordar pero no fue recíproco".Recordemos que la Provincia de Santa Fe le elevó una propuesta de pago a la Nación -sin obtener nunca respuesta alguna- basada en la tasa activa del Banco Nación argentina sumada, es decir, sin capitalizar.Recordemos que en el mes de Julio de este año, Lifschitz generó una importante movida política para reclamarle a Macri que cumpla con sendos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitido el 24 de Noviembre del 2015 que ordenaron al Estado Nacional devolver a la Provincia de Santa Fe las sumas retenidas indebidamente desde el 1º de enero del 2006 y desde el 8 de agosto del 2003, "más los intereses que correspondan en ambos casos".El Gobernador había colmado el amplio recinto del Centro Cultural Provincial con la presencia de presidentes comunales, intendentes, concejales, legisladores nacionales y provinciales del oficialismo y la oposición para hacer pública ante la sociedad santafesina la "propuesta de liquidación y pago" de aquellas deudas de Nación con la Provincia de Santa Fe, mensurada por el gobierno provincial en $ 49.840.873.014Lifschitz hizo notar en aquella oportunidad que le dieron a la gestión de Macri todo el tiempo necesario para cumplir con los fallos de la Corte Suprema de Justicia, habiéndose fijado mutuamente el mes de Diciembre del 2016 para arribar a un acuerdo. Ello no ocurrió, " y al no tener ninguna propuesta firme por parte de la Nación, decidimos elevarla nosotros", planteó el Gobernador en ese momento.Concretamente, Santa Fe le solicitaba a la Nación que los $ 49.840.873.014 sean pagados de la siguiente manera: 15 mil millones de pesos en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 625 millones, cifra que automáticamente se coparticipará en un 13,4% a los municipios y comunas.Los 34.480 millones restantes mediante la emisión y entrega de títulos públicos nacionales que deberán pertenecer a especies con alto volumen de circulación en el mercado internacional, con períodos de amortización de hasta 40 años. Estos títulos también serían transferidos de manera coparticipable a los municipios y comunas.La Provincia de Santa Fe destinará el dinero que le corresponderá hasta el 2018 por el pago de las 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 625 millones al Fondo Municipal de Inversiones (PROMUDI) para brindar financiamiento a municipios y comunas para la realización de obras o la adquisición de equipamiento; el Fondo de Inversión y Desarrollo de Santa Fe a los efectos de lanzar nuevas líneas de financiamiento para las Pymes y la Red de Gasoductos Regionales de Santa Fe, se había dicho en aquel momento.