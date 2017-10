Peña negó que haya una lista negra de opositores

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó ayer que el presidente Mauricio Macri haya confeccionado una "lista negra" de dirigentes opositores que frenan el cambio y señaló que las versiones publicadas en dos matutinos hacen alusión a "una metáfora", al tiempo que rechazó las críticas al respecto de la exjefa de Estado Cristina Kirchner.Hace una semana, dos diarios de tirada nacional afirmaron que el mandatario tenía en la mira a "562" dirigentes opositores, sindicales y empresarios que "frenan el cambio en el país", de acuerdo a lo publicado. "La cifra es inventada por mí, pero no debe estar alejada de la realidad. Son tipos que creen que tienen derecho a un pedazo del país. Si los pusiéramos en un cohete a la Luna, el país cambiaría tanto...", habría manifestado el líder del PRO en charlas privadas, según el diario Clarín.Al respecto, la líder de Unidad Ciudadana resaltó que "es muy malo esto para la democracia, para las instituciones y fundamentalmente para todos los argentinos". "El Presidente tiene una lista negra y yo la debo encabezar. No me queda más que pensar que se trata de un eufemismo de los que tendríamos que desaparecer de la Argentina para que el país no tuviera problemas", cuestionó la candidata a senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires durante una conferencia de prensa en el Instituto Patria.Ante la polémica generada, el funcionario nacional indicó que se trata de "una metáfora, simplemente" y que "no es una lista" sino "una expresión de poder decir que hay alguna gente en la Argentina que ha tenido una actitud mafiosa, como se ha visto en el caso del (sindicalista de la UOCRA La Plata Juan Pablo) ´Pata´ Medina, de apropiarse de lo que no le correspondía"."Eso es parte del cambio que hay que tener, que esa gente devuelva ese derecho apropiado que no le corresponde", remarcó. Acerca de las declaraciones de Cristina Kirchner, el referente del PRO afirmó que "no es ni cerca" lo que la dirigente opositora afirma y resaltó que "le gustan las conspiraciones o proyecta"."No hay ni lista ni nada por el estilo. Concebimos el poder de manera distintas: como un servicio, dentro del contexto republicano y para resolver problemas, y no para acumular e ir por todo, como se hacía en otras épocas", concluyó el jefe de Gabinete.