Empiezan los play offs

La Asociación Rafaelina de Básquet dio a conocer el organigrama para la primera llave de play offs del Torneo Oficial de Primera División.

Los cuartos de final serán al mejor de tres partidos, comenzando hoy a las 22 con el duelo entre Atlético (1) y Ben Hur (8) en el Lucio Casarín.

La llave entre Unión de Sunchales y Argentino Quilmes, donde la ventaja de localía es para el Bicho Verde, se pondrá en marcha el jueves en Rafaela, luego que las instituciones se pusieran de acuerdo debido a que el Estadio "La Fortaleza del Bicho" no podrá ser utilizado debido al Torneo Nacional de Fútbol Infantil.

El cronograma para los puntos 1 y 2 es el siguiente: Primer juego, hoy miércoles, a las 22.00: Atlético vs. Sportivo Ben Hur.

Jueves, a las 21:00: Libertad de Sunchales vs. Peñarol. Jueves, a las 21:30: Independiente vs. 9 de Julio. Jueves, a las 21:30: Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales.

Segundo juego, viernes, a las 21:30: Sportivo Ben Hur vs. Atlético. Domingo, a las 20:30: 9 de Julio vs. Independiente. Lunes, a las 21:00: Peñarol vs. Libertad. Lunes, a las 21:30: Unión vs. Argentino Quilmes.