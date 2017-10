Castellano pide explicaciones a Lifschitz y Pullaro por la detención del Jefe de la URV

El intendente Luis Castellano le pidió explicaciones al gobernador, Miguel Lifschitz, como así también al Ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, por la detención del todavía Jefe de la Unidad Regional V de Policía, Comisario Mayor Adrián Rodríguez.En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el mandatario local indicó que". Y anticipó que pedirá una reunión (todavía no había tomado contacto con la Provincia), pero quiere que las respuestas sean públicas.Igualmente, indicó que quiso dar su punto de vista "como lo hago siempre, porque el reclamo de seguridad es el más alto que tiene la ciudadanía y, lógicamente se lo hacen al Intendente". "¿? La verdad, es que con los hechos que vienen pasando con la Policía desde hace bastante tiempo, uno debería decir que. No nos olvidemos que tenemos al exJefe de la Policía de la Provincia (Hugo) Tognoli, preso. Hoy nos toca de cerca a los rafaelinos, porque es el Jefe de la Unidad Regional V de Policía, que vino hace un año, el que termina siendo apresado.. Quiero ser respetuoso de lo que termine definiendo la Justicia, pero se vienen dando una serie de hechos en la Policía de la Provincia, que dificulta el accionar, no solo de la Municipalidad de Rafaela, sino también de todos los municipios y comunas. Esto se nota claramente", añadió el mandatario."Es un hecho lamentable, que tiene su cara negativa", continuó Castellano pero destacó que "tiene su cara positiva también: hay que investigar a fondo y que caiga quien caiga. Sino, esto no se corrige más".Cuando se lo consultó a Castellano acerca de la buena consideración que tenía sobre Rodriguez (de hecho, fundamentaba el pedido de mayor personal policial para la ciudad en los dichos del Jefe de la Policía), respondió: "porque veníamos trabajando bien. Se venían y se vienen llevando adelante operativos en conjunto con la Gendarmería y la Guardia Urbana. Pero, ¿cómo se puede brindar seguridad si no coordinás con la Policía, que es la que tiene la mayor cantidad de efectivos en la ciudad? Además, no tenemos alternativa más que coordinar con quien designen en ese cargo desde la Provincia".¿Complica esta situación el accionar el flamante Comando Operativo Unificado? "Tenemos la convicción de que la única forma de darle un paliativo al tema de la seguridad es trabajar de forma coordinada entre todas las fuerzas. Tener a la GUR, Gendarmería, Policía y Protección Vial juntos viendo lo que muestran las cámaras de seguridad, es una forma de autocontrol entre las fuerzas. No debe cambiar el eje operativo del trabajo. Pero deben depurarse cada una de las fuerzas, evidentemente", respondió."Presentamos el presupuesto municipal y con dinero de los rafaelinos vamos a incrementar las partidas de la GUR casi en un 80%, que es solo una fuerza preventiva. ¿Cuánto más tenemos que poner los rafaelinos para reemplazar lo que deben hacer con responsabilidad las fuerzas de la Provincia? Hay un desequilibrio permanente que nos obliga a nosotros, los rafaelinos a hacer un esfuerzo adicional para reemplazar lo que no está pasando, que es brindar seguridad por parte de la Policía. Y porque no ha habido una decisión política de tomar el toro por las astas y terminar de romper este esquema para tener una policía de calidad como corresponde", culminó.