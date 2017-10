Empleados de Saputo paralizaron la planta

Empleados de la empresa Saputo bloquearon la planta por dentro con el apoyo de Atilra, tras el despido de un empleado el último fin de semana.El paro no llegó a visualizarse, ya que los trabajadores decidieron realizarlo de manera interna, por lo cual todos los afiliados a Atilra definieron dejar sus puestos de trabajo e instalarse en uno de los comedores de la planta. Este cese de tareas duró desde el mediodía de ayer hasta las primeras horas de la tarde."Estamos pidiéndole a la empresa la reincorporación de Gustavo Caballo, que fue despedido el pasado viernes. El tuvo un accidente con un sampi, donde esta máquina se rompió y lo llamaron para decirle que no tenía más trabajo. No le dieron tiempo a defenderse, a que realice una consulta con el gremio... tuvo un accidente como cualquiera y no tiene los antecedentes que la empresa manifiesta. Es un trabajador de 45 años, de 25 años de antigüedad y que recorre todos los días 100 km para venir a trabajar, porque es de Santo Domingo", dijo Domingo Posetto, titular de Atilra de nuestra ciudad.Vale mencionar que durante horas de la siesta de ayer más de una treintena de camiones cisterna, cada uno con más de 30 mil litros de leche cruda en sus tanques aguardaron varias horas en la playa de transportistas."Hay otras cuestiones que pedimos, además de la reincorporación de este compañero. Queremos que las máquinas tengan mantenimiento. No queremos generar perjuicios a la fábrica, no hemos traído gente de otros sectores, sólo los trabajadores de la seccional Rafaela", dijo Posetto en el micro Rural de Radio ADN.