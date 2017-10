Pensando en recuperarse

El plantel de 9 de Julio regresó a los entrenamientos de cara a su partido, previsto para el domingo a las 17, por la 14° fecha de la Zona B Litoral Sur, frente a Rivadavia de Venado Tuerto. El León buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Tiro Federal, que no obstante no le impidió dejar el segundo puesto (compartido con PSM), pero que no puede volver a tropezar ante un rival directo.

El entrenador Maximiliano Barbero evaluará en el transcurso de la semana el rendimiento de sus dirigidos, para resolver si efectúa variantes en la formación titular, a priori algo que puede ser factible.



UN ESCENARIO DISTINTO

9 de Julio y Rivadavia ya jugaron tres veces en el semestre. Dos veces por la Copa Santa Fe, donde avanzó el equipo del sur santafesino, y otra por el torneo. Hasta aquí el León no le pudo ganar, pero igualmente habrá que tomar con pinzas lo que vino haciendo desde lo táctico Sportivo Rivadavia, ya que luego del encuentro ante Ben Hur se alejó el entrenador Marcos Gutiérrez.

Su reemplazante, Rogelio Nardoni, un ex jugador del Club.

Nardoni dirigió en su oportunidad a La Emilia en 2011, consiguiendo el título de campeón en la Liga Nicoleña, luego junto a Javier Osella estuvieron al frente en 2012, y posteriormente durante dos temporadas más en el 'Pañero' en 2014/15 y 2015/16, y actualmente se encontraba dirigiendo en el Federal B a Belgrano de San Nicolás, equipo que ya no tiene chances de clasificar a la siguiente fase.

Por otra parte, se supo que Rivadavia realizaría una reducción de su plantel por cuestiones deportivas y presupuestarias, pero los nombres de los jugadores que dejarían la institución no trascendieron.