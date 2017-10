Maube Grisolía elegida entre 5 mil personas

La Lic. Graciela Maube Grisolía, (precandidata en las PASO por la lista a concejales "Renovando Rafaela"), participó en la Cumbre Economía Verde, un espacio organizado para el encuentro entre distintos referentes mundiales vinculados a la ciencia, la economía y el desarrollo sustentable, donde quedó seleccionada entre 300 personas de diferentes disciplinas que quieren y sienten que pueden cambiar y mejorar sus respectivas comunidades."Tuve la suerte y el honor por así decirlo de ser elegida entre 5.400 postulantes a líderes de la Cumbre de Economía Verde. Quedamos 300 y fui elegida como una de las líderes y también lo que llaman líderes y personas influyentes en la región en donde uno vive, y básicamente en temas ambientales", le dijo la ecologista a este Medio.Recordemos que de esta cumbre participó el ex mandatario norteamericano Barack Obama, destacando que "no hay contradicción entre un buen medio ambiente y un mundo económico fuerte. Piensen en el increíble cambio en el poder hacia los consumidores. La gente está empezando a entender que ellos pueden controlar las energías. Cómo las usan, cuántas, cuándo", dijo Obama.En cuanto a los procesos, hubo tres selecciones dentro de la misma línea y Maubé Grisolía quedó preseleccionada. "Me llamaron definitivamente de Buenos Aires para avisarme que había sido seleccionada para participar en una cumbre de formación de Economía Verde. El contexto es formarnos en cuanto a las nuevas economías que se vienen. Los formadores y los disertantes que nos dieron la formación fueron premios Nobel, de economía, como Eric Maskin, Edmund Phelps, David Levine o como el Ex Ministro de Medio Ambiente del Estado de Pensilvania y ex Asesora del Presidente Clinton y Al Gore. Además, estuvo presente el nieto de Nelson Mandela, Ndaba Mandela, de un recorrido importante. La intención fue poder darnos información para poder manejarnos como líderes en nuestras cuestiones, en esta región. Es como un permiso que tenemos para dar charlas o trabajar en proyectos específicos de ahora en más", dijo la rafaelina.En cuanto a lo vivido, expresó que "fue una experiencia enriquecedora, importante. Si bien hace 25 años que lo hago, en estos momento me toca hacerlo desde un marco más sólido. Ahora me toca seguir en representación de la Cumbre de Economía Verde con un compromiso firme de trabajar de ahora en más en proyectos concretos en nuestras regiones y tratar de concientizar. El año que viene se va a elegir entre los 300 seleccionados quiénes asumieron mejor nivel de compromiso, donde serán premiados con otros trabajos", destacó.En tanto, agregó que "esto es una cumbre, mucho más elevada por el tipo de personalidades que asisten a la cumbre y que nos forman. Es una experiencia bárbara y mi objetivo, más allá de estar en contacto con estas personalidades, es instruirme y adquirir herramientas para volcarlos a la sociedad en proyectos concretos. Este es mi objetivo desde hace muchos años y quiero trabajar en proyectos que puedan ser viables y aplicables en esta región, de acuerdo a las problemáticas existentes", finalizó.