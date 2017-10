Hoy, fútbol liguero

La tercera fase de ladellegó a su fin y en la División Reserva de la Zona Sur quedaron igualados en la primera colocación Sportivo Santa Clara y Zenón Pereyra. Esta noche, desde las 21 hs, jugarán el desempate que definirá al campeón de la divisional. Dicho cotejo tendrá lugar en cancha de Talleres de María Juana.Si al cabo del tiempo reglamentario el partido terminara igualado, deberán definir la serie a penales. El ganador se quedará con el primer puesto y clasificará a semifinales. La parcialidad de Santa Clara se ubicará en el sector local, en tanto que los de Zenón Pereyra irán al sector visitante.Vale mencionar que San Martín de Angélica está clasificado directamente a la Final por haber ganado las dos primeras fases. Por otro lado, Zenón Pereyra está en semifinales ya sea como ganador de la tercera fase o como mejor de la sumatoria general. Si hoy gana Zenón Pereyra en semis se verá las caras con Bochófilo Bochazo, y en caso de que el ganador sea Santa Clara, irá ante Zenón Pereyra.Este miércoles se pone en marcha la 11ª fecha del torneo Clausura de Primera A liguista con el adelanto que disputarán en Sunchales, Unión y el Deportivo Ramona, desde las 22 hs (Reservas 20:30 hs).Este miércoles se llevará a cabo la Sesión del CD y se diagramará el resto de los partidos.La fecha tendrá los siguientes cruces: Argentino Quilmes vs. Ben Hur, 9 de Julio vs. Argentino de Humberto 1º, Ferrocarril del Estado vs. La Hidráulica, Brown de San Vicente vs. Deportivo Libertad, Florida de Clucellas vs. Peñarol, Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte.LasFerro 23 puntos; Peñarol 21; Quilmes 18; Brown 17; Florida 16; Unión 15; Humberto 14; Atlético de Rafaela 13; Libertad 13; 9 de Julio 13; La Hidráulica 13; Dep. Ramona 8; Ben Hur 6; Sportivo Norte 5.