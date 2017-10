Ledesma, el nuevo DT de Los Jaguares

BUENOS AIRES, 11(NA). - El entrenador Mario Ledesma aseguró ayer estar "muy contento con este nuevo desafío" que lo tendrá a cargo de Jaguares, para la próxima temporada en el Súper Rugby, donde estará acompañado por Nicolás Fernández Miranda, exDT de Hindú.

"Estoy en el momento justo de entrenador para este nuevo desafío. El corazón me decía que tenía que volver y me olvidé de jugador y cuando tuve la oportunidad me tiré en bomba para sentir esta decisión", expresó Ledesma, en la conferencia de prensa que brindó en la sede de la UAR en la localidad de Martínez.

De 44 años, Ledesma dejará su cargo en los Wallabies después del partido ante Nueva Zelanda en Brisbane, el último de la Bledisloe Cup, el trofeo que disputan cada año ambos países oceánicos.

Previo a su trabajo en Australia, pasó entre otros por el Castres (2003-2005) y el Clermont (2005-2011) como jugador, y después por el Stade Français (2011-2012) y el Montpellier (2012-2014) como ayudante.

A su vez, Nicolás Fernández Miranda, quien hasta hace poco dirigía a Hindú (y estuvo en Rafaela desarrollando el Campus con tu ídolo en CRAR), señaló que se siente "feliz de este desafío", más allá de reconocer que le costó dejar su club junto a su hermano, pero agregó que "la idea es transmitirles un poco todo lo que nosotros podemos ayudarlos".

El fixture de Jaguares para la temporada 2018 los encontrará debutando el próximo 17 de febrero en Ciudad del Cabo ante Lions, el doble subcampeón del torneo, en el inicio de la gira por Sudáfrica.

Luego el equipo regresará a Buenos Aires, donde seguirá siendo local en Vélez, para ser local durante cinco encuentros.



La controversia de los

europeos y el plantel



Al ser consultado por la controversia de las convocatorias de algún jugador argentino que milita en Europa, Ledesma explicó que no tiene poder de decisión en ese tema, y que tanto el head coach de Los Pumas, Daniel Hourcade, como la UAR son los responsables de eso.

"Es la UAR y Los Pumas los que tienen que definir si se debe repatriar o no a algún jugador. Nosotros respetamos la decisión de la UAR y si debemos hacer un debate será interno. Pero estoy de acuerdo con ellos", señaló Ledesma.

A su vez reconoció que el hecho de haber estado 18 años fuera del país, jugando y entrenando en Francia y tomando parte de cuerpo técnicos de los Wallabies australianos y de equipos de Súper Rugby, aún no tiene un "diagnóstico" del plantel con el que cuenta, pero apuntó que el objetivo será "crear buenos hábitos de profesionalismo".



PUMITAS CON NUEVO STAFF



El Presidente de la UAR Carlos Araujo anunció ayer al nuevo Staff de entrenadores del seleccionado argentino M20 Los Pumitas, de cara a la próxima temporada. El mismo estará compuesto por José Pellicena como Head Coach y Enrique Pichot y Ricardo Le Fort, como asistentes respectivamente.