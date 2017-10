Boudou negó acusaciones por la venta de Ciccone

BUENOS AIRES, 11(NA). - El exvicepresidente de la Nación Amado Boudou declaró ayer en el juicio en su contra por venta de la exCiccone Calcográfica y negó haber intercedido en las negociaciones para quedarse con la empresa, tal cual ratificó su antiguo dueño, Nicolás Ciccone. "Yo no le dije que hablara con nadie", señaló Boudou ante el Tribunal Oral Federal 4, poco después de que Ciccone declarara que en los estudios de Telefé el entonces ministro de Economía le había dicho que "hablara con (José María) Nuñez Carmona", amigo de él y también imputado en la causa, cuando la empresa estaba aquejada por deudas fiscales.Boudou decidió prestar declaración indagatoria sin aceptar preguntas -un derecho que le asiste en el transcurso del juicio- y sólo a efectos de negar lo dicho minutos antes por Ciccone sobre las dos reuniones mantenidas en plena negociación por el salvataje y venta de las acciones de la empresa, dedicada a la confección de papel moneda y boletas electorales.Nicolás Ciccone, de 80 años, había ratificado minutos antes que mantuvo en los estudios de Telefé un encuentro con Boudou y, que si bien fue breve, él consideró que el mensaje del funcionario fue una suerte de "aval" para que ellos vendieran las acciones a The Old Fund.En ese sentido, Ciccone explicó que fueron en realidad dos los encuentros, ya que luego se suscitó otro en el restaurante I Fresh Market, de Puerto Madero, donde dijo que estaba Boudou y que reclamó su presencia como garantía."No le hice ninguna promesa de ninguna clase. Fueron muy pocos los minutos; ni siquiera tuve oportunidad de hablar con él. Queríamos que quedara claro que el señor ministro avaló la posibilidad de que nosotros hiciéramos la operación o que no se oponía a que nos asociáramos a esta sociedad. No soy socio de Boudou, nunca lo fui ni lo seré", señaló Ciccone.Boudou dijo que tenía "la necesidad de defenderse" y por ello optó por una breve declaración, a pesar de que al comienzo del juicio se había negado a prestar declaración indagatoria.El exfuncionario dijo que el encuentro en los estudios de Telefé "fue simplemente un saludo", ya que se cruzó con Ciccone pero jamás le dijo que siguiera la conversación entorno a la venta de su empresa con su amigo, el empresario Nuñez Carmona. "Yo no le dije que hablara con nadie, ni sabía quien era Ciccone en ese momento. Me saludé con todo el mundo y salí de ahí para el Ministerio. No fue una audiencia", negó Boudou ante los jueces. "No existió tal reunión, ni en los términos informales ni tal cual lo dijo el juez de instrucción", remató el exfuncionario, quien negó el encuentro que Ciccone ubicó en I Fresh Market y recalcó que la propia familia incurrió ante la Justicia en contradicciones respecto a las fechas.Al inicio del juicio, la defensora oficial que asiste al extitular de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, pidió que se desistiera de la convocatoria de su expareja, Laura Muñoz, al juicio: ella testificó en la causa que él era el "testaferro" de Boudou y destapó el escándalo.La defensora explicó que Vandenbroele "aún sigue casado en términos legales" con Muñoz y existe un impedimento legal para que ella pueda declarar en su contra, ya que se trata de su cónyuge.El planteo de Vandenbroele fue sin embargo rechazado por la Fiscalía, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), y finalmente los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñiguez y Néstor Costabel ratificaron la convocatoria de la mujer, ya fijada para el 7 de noviembre.COMO SIGUEEn la audiencia previa, la del 31, está previsto que sean indagados Nuñez Carmona, el exjefe de la AFIP Rafael Resnick Brenner, y el exjefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri. Ese mismo día tendrá lugar la declaración indagatoria de Vandenbroele, quien en la audiencia de este martes y al igual que la mayoría de los otros acusados dijo que iba a dar sus palabras durante el avance del juicio.También el Tribunal Oral rechazó "in límine" el planteo de nulidad hecho el martes pasado por Eduardo Durañona, defensor de Boudou, en contra de la continuidad del juicio en su contra: pedía que se suspendiera hasta tanto avanzara otra causa en donde se investiga a exfuncionarios de AFIP por haber permitido el levantamiento de la quiebra de Ciccone, entre quienes está su extitular Ricardo Echegaray.Además, rechazó un pedido que habían hechos los abogados de Resnick Brenner, quien se quejó de que haya "ausentes en el juicio", en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, Echegaray, el exministro de Economía Guido Lorenzino y otros exfuncionarios del Gobierno kirchnerista.El Tribunal replicó que Lorenzino ya se encuentra citado, en tanto que sobre los restantes se había expedido dejando supeditada la decisión sobre su convocatoria para más adelante.