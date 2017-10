Atlético, un paso adelante

Quedémonos con los segundos 45 minutos y todos vamos a coincidir que lo de anoche fue un paso adelante. Lo del primer tiempo fue para el olvido. El blooper del arquero visitante, el oportunismo de Klusener, el goleador que parece comenzar a asomar, el tiro con el doble palo y el final con un Atlético de Rafaela atacando, ya con muchísimos espacios, y generando unas cuantas situaciones –claras- de gol para encontrar el 2-0 en los pies del ingresado Mauro Albertengo, fueron los aspectos principales de la victoria, merecida por cierto, de la ‘Crema’ sobre un débil Estudiantes de San Luis.

Tenía que ganar y lo hizo. Atlético consiguió los tres puntos en el cierre de la cuarta fecha de la B Nacional y ahuyentó los fantasmas que parecían caer sobre el equipo y para darles a los conducidos por Lucas Bovaglio una victoria tan imprescindible como significativa.

El triunfo, justificado por el cierre que tuvo el equipo aún con altibajos futbolísticos, no debe tapar algunas cuestiones por corregir que el equipo sigue evidenciando. Sin caer en dramatismos, porque el equipo no está sumergido en una crisis futbolística ni nada que se le parezca. Pero sí algunos aspectos de su juego deberán mejorar, y mucho. Cuando el elenco puntano atacó a fondo, lo complicó y en esta, la fortuna estuvo del lado de Ramiro Macagno, que sin tener demasiado trabajo, tuvo un acertado debut en la divisional.

Lo mejor de la ‘Crema’ se vio después del primer gol. Ese error garrafal del arquero Facundo Lupardo, escapándosele la pelota de sus manos, le permitió al oportunista Klusener abrir el marcador. Luego, el partido fue otro. Atlético tuvo unas cuantas como para sellar una cómoda victoria pero volvió a fallar en la definición. Maximiliano Casa, de lo mejor de la noche, le bajó pelotas a todos sus compañeros y sea Velázquez, Pittinari o Klusener no la pudieron meter. Sobre el final, Mauro Albertengo puso el 2-0 tras una buena asociación con Klusener y cerró la victoria.

Atlético cambió para ganar. Probó otro sistema; jugó con un 4-4-2 (dejando de lado el 4-3-3) y si bien los pilares de su propuesta no funcionaron a pleno, lo pudo sacar adelante. Influye, se siente en el andar del equipo. Jorge Velázquez y Lucas Pittinari no tuvieron su mejor noche y el elenco de barrio Alberdi no tuvo juego asociado, pero sí buen despliegue por las bandas con Gaggi y algunas escaladas de Blondel.

La ‘Crema’ debió cerrar antes el partido. Por el crecimiento de Casa –fundido y reemplazado por Albertengo- y porque pisó el área mucho más veces que Estudiantes de San Luis. Hubiera sido injusto que se le escapara el triunfo en medio de esta restauración albiceleste que intenta Lucas Bovaglio. Va en camino. Dio un paso adelante.



Por primera vez. El de anoche fue el primer enfrentamiento entre Estudiantes de San Luis y Atlético de Rafaela, pero también tuvo su debut el juvenil de la ‘Crema’, Matías Valdivia. El mediocampista, ya con contrato profesional, se formó en la cantera de Alberdi y anoche tuvo su estreno.



Está para volver. Nicolás Dematei, expulsado en el juego ante Deportivo Riestra por la tercera fecha de la B Nacional, cumplió anoche con la fecha de suspensión y es por esto que estará a disposición del DT para el próximo compromiso de la ‘Crema’.



Las formaciones de los equipos:



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Wilfredo Olivera, Stefano Brundo y Gianfranco Ferrero; Enzo Gaggi (79m Alexis Nicolás Castro), Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez (90m Matías Valdivia); Gonzalo Klusener y Maximiliano Casa (72m Mauro Albertengo). Suplentes: Jorge Carranza, Tomás Baroni, Facundo Soloa, Manuel Bustos. DT: Lucas Bovaglio.



Estudiantes de San Luis: Facundo Lupardo; Rodrigo Izco, Alexis Machuca, Facundo Quiroga y Nicolás Fernández (70m Matías Conti); Jonathan Mazzola (62m Alejo Distaulo), Maximiliano Bustos, Brian Cuello; Facundo Coria (70m Israel Roldán); Leonel Felice y Gastón Ada. Suplentes: Sacha Becerra, Brian Sosa, Mateo Castellano y Daniel Quiroga. DT: Omar Asad.



Goles en el segundo tiempo: 5m Gonzalo Klusener (AR) y 46m Mauro Albertengo (AR).

Amarillas: Enzo Gaggi y Lucas Blondel (AR); Rodrigo Izco, Maximiliano Bustos y Nicolás Fernández (ESL).