El jefe de la UR V, Rodríguez, arrestado por presuntos delitos

En la mañana de ayer se llevó a cabo un fuerte operativo policial interno en la Unidad Regional V de Policía con asiento en Rafaela, luego del cual quedó detenido a disposición de la justicia el actual jefe del organismo y anterior titular de la Unidad Regional I con asiento en Santa Fe, comisario mayor Adrián Guillermo Rodríguez.Rodríguez fue detenido tras el allanamiento requerido por los fiscales de la Fiscalía Regional I de Santa Fe, María Laura Martí y Roberto Apullán al juez Sergio Carraro, y la detención ejecutada por personal policial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe en su despacho en la Jefatura de Policía, aunque el juez Carraro habría ordenado también la misma medida sobre su domicilio asignado en esta ciudad, esto último según La Capital de Rosario. Luego del procedimiento, Rodríguez fue trasladado a la ciudad de Santa Fe.Lo que aún presentaba algunos claroscuros, era el motivo principal de la detención ordenada por el juez Sergio Carraro de la capital provincial, ya que si bien era conocido lo adelantado por LA OPINION hace un mes -el 11 de septiembre, y por otros medios capitalinos- acerca de que Rodríguez estaba siendo investigado y había sido convocado a una audiencia imputativa en el marco de la causa conocida como “Horas Ospe” -(Orden de Servicio Policial Extraordinario), las horas adicionales del personal policial, cuando el jefe revestía en la Unidad Regional I durante 2015 y 2016-; otras fuentes y medios periodísticos señalaban que la detención obedecía a una causa por “cohecho” -pedido de coimas-. Aunque ambas situaciones podrían estar relacionadas, el colega El Litoral afirma que ambas causas no tienen conexión entre sí.Cabe destacar que en la causa de las “Horas Ospe”, además de Rodríguez estaban siendo investigados casi 200 policías de la provincia de Santa Fe en la extensión geográfica del departamento La Capital.Consultado sobre el tema en la mañana de ayer el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, este dijo a los medios de prensa que no haría declaraciones públicas hasta tanto se expidan los fiscales actuantes Martí y Apullán.El lunes 10 de septiembre, 200 agentes policiales de la UR I fueron llamados a declarar por los fiscales Martí y Apullán como testigos en la causa de horas “Ospe” (extras o adicionales) y hasta el momento no había detenidos, ya que muchas de esas audiencias imputativas habían sido reprogramadas a fechas posteriores aunque seguían plenamente vigentes, como era el caso del comisario Adrián Rodríguez.Por ello no se sabe a ciencia cierta aún si el comisario mayor Adrián Rodríguez se convirtió ayer en el primer detenido en esta causa, o lo es en otra causa de “cohecho”, o ambas causas están relacionadas, ya que podrían tener que ver con el testimonio brindado por los policías que ya prestaron declaración; o no habrían tenido nada que ver entre sí.Las denuncias que dieron inicio a la causa “Horas Ospe” se realizaron entre 2015 y 2016 por irregularidades contables que fueron detectadas e investigadas como delitos a la administración pública. La investigación está a cargo de los fiscales santafesinos María Laura Martí y Roberto Apullán, interviniendo el juez de investigación penal preparatoria (IPP) Sergio Carraro.“Falsificación de documento público”, “Defraudación a la administración pública” e “Incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos” son las tres figuras delictivas sobre las cuales se sustenta la causa de las “Horas Ospe”.En la maniobra con los adicionales que involucra a 200 policías santafesinos, según información dada a conocer por el periodista Juan Trento en el programa El Cuarto Poder, de LT10, la investigación se basa en denuncias correspondientes a parte de 2015 y 2016, y refiere a cuestiones contables que no coinciden, pudiendo ser delitos contra la administración pública.Si bien rige secreto de sumario en la causa, en la investigación que dirigen los fiscales Martí y Apullán, trascendió que serían citados a declarar decenas de policías con distinto rango de responsabilidad. Mientras tanto, la Justicia trabaja sobre peritajes al material probatorio recolectado.En la causa de las “Horas Ospe” fue el propio ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, quien impulsó desde su cartera esta denuncia y expediente, e incluso habría acercado una serie de pruebas a la fiscal a cargo de la causa, María Laura Martí.