Duro cruce entre Bonafede y Mársico por el Loteo Aragno

Una fuerte polémica mediática se ha desatado entre el Presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, y el concejal demoprogresista Lisandro Mársico, a partir de un proyecto presentado por este último sobre una serie de gestiones a realizar en el denominado "loteo Aragno", una zona que se ha decidido expropiar dado que no se encuentra habilitado el sector, por ser inundable. Pero, pese a esto, hay familias viviendo desde hace ya varios años.

El texto implica un pedido al Departamento Ejecutivo Municipal, a los fines de que efectúe las gestiones correspondientes para que se provea a los vecinos ubicados en el sector del denominado Loteo Aragno de energía eléctrica, iniciativa mediante la cual el Presidente del Concejo se manifestó contrario.

En declaraciones formuladas a la prensa Bonafede indicó que "los medidores definen un poder de recibir un servicio.

El antecedente es que se le dio energía a tres o cuatro vecinos". Si bien reconoció "la necesidad imperiosa que es que toda persona tenga energía eléctrica", sentenció: "lo que llama la atención es que seguimos pidiendo cosas".

"Pedimos y votamos la expropiación de ese terreno, y ahora estamos haciendo una minuta que se le provea servicios a través de la EPE. No estoy negando lo que significa que la gente tenga luz, pero seguimos promoviendo el asentamiento irregular de las personas. Y yo me pregunto qué pasa con las personas que van por derecha, que compran sus lotes, que hacen sus trámites correspondientes…?". Posteriormente, aclaró que "nadie los va a sacar, más en este momento, compraron ese lote con mucho esfuerzo".

Admitió que tienen registrado quiénes fueron los que compraron allí (también en el Loteo Jiménez, en similares condiciones). "Pero que nosotros estemos promoviendo cuestiones que no están dentro del marco legal, me parece que es una cuestión netamente político. Insisto: vivir en un lugar sin tener luz es inhumano, pero nosotros tenemos que buscar otras alternativas, y no promover este tipo de situaciones donde le estamos facilitando algo que la gente que va por derecha y haciendo mucho esfuerzo no lo tiene. Entonces ese es el debate que nos tenemos que dar".

Y fue un poco más allá, refiriéndose a la actuación legislativa de Mársico: "ya se presentó el otro día un proyecto para que la municipalidad intervenga, en un terreno federal, lo bajó, y mandamos nota a quien corresponda para que vea cómo se soluciona ese problema. Nosotros no podemos pedirle al Ejecutivo que haga algo que no está en el marco legal, no podemos pedirle servicios a un loteo que no está autorizado".

Para Mársico "hay vecinos que no tienen medidor y por ende no poseen energía eléctrica, otra situación diferente es: que de un vecino, de su único medidor salen 20 conexiones para una veintena de familias, y hay quienes tienen su propio medidor sin brindar conexiones a otros vecinos".

"Bonafede no sabe del principio de igualdad del art. 16, de la Constitución Nacional, porque algunas personas tienen luz y otras no?", se preguntó Mársico, en virtud de manifestarse en contra de la solicitud del concejal del PDP.

"Hay un cable que se está por cortar, es el que provee del servicio a una casa de la cual salen 20 conexiones, dirigidas a familias con niños; o qué sucedería si esa persona que aglutina 20 conexiones, decide cortarlas, todas las familias quedaría sin luz, por lo que se está desconociendo la normativa internacional y nacional más específicamente La ley 26.601 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño, incluida en la Carta Magna Nacional", indicó Mársico.

"Se debe tener en cuenta que en el Loteo Aragno, habitan familias con niños y además, adultos mayores, que en época estival y con las altas temperaturas que se registran necesitan por lo menos de un ventilador para contrarrestar el gran calor", dijo y agregó: "entiendo que cubrir este servicio público esencial, no significa dar por reconocido ningún tipo de derechos, sino atender una necesidad que de acuerdo a ciertas circunstancias resulta vital, insisto esto no es convalidar ninguna situación irregular, es simplemente cuidar de la vida de las personas que corren riesgo de quedarse electrocutadas o sin luz".

"Bonafede, no sabe nada de leyes y desconoce de los derechos de las personas, solo responde a un poder municipal oficialista, que únicamente apareció por el loteo Aragno en época de elecciones para buscar votos”, sostuvo Mársico.

"Yo no soy candidato a nada, esto no es oportunismo, solo cumplo con vecinos que me vinieron a reclamar vivir en condiciones dignas”. Qué tengo que esperar? que pasen las elecciones para presentar un proyecto?", se preguntó el edil pedepista.