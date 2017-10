Nuevo capítulo del Absoluto de Inferiores en la Primera B

La carrera del Turismo Carretera del último fin de semana en Rafaela obligó a una reprogramación de los diferentes torneos del fútbol doméstico. También en las Inferiores, donde sólo tuvieron actividad en la Primera B, en donde se disputó la tercera fecha.A continuación, todo lo sucedido en el Absoluto A y B, en cada zona, el último sábado:Santa Clara 0 – Florida 4 (Juan Cruz Montenegro x 4), Ramona 2 (Nicolás Salusso y Luciano Bessone) – Humberto 1 (Juan Castellani).La Hidráulica 0 – Ind. Ataliva 0, Zenón Pereyra 0 – Moreno 1 (Yerson Condori).Santa Clara 1 (Joaquín Ramírez) – Florida 0, Ramona 2 (Tomás Panero y Matías Guglielmone) – Humberto 1 (Francisco Bussinello).La Hidráulica 0 – Ind. Ataliva 0, Zenón Pereyra 0 – Moreno 5 (Santino Gaido x 2, Leonardo Morlachi, Emanuel Beraudo y Mateo Castillo).Santa Clara 0 – Florida 1 (Nicolás Farías), Ramona 0 – Humberto 5 (Adrián Díaz x 2, Leonardo López, Ricardo Rodríguez y César Flores).La Hidráulica 1 (Alexis Guevara) – Ind. Ataliva 0, Zenón Pereyra 0 – Moreno 1 (Paulo Rosales).Santa Clara 1 (Axel Expósito) – Florida 1 (Duilio Bravo), Ramona 0 – Humberto 1 (Federico Vercelli).La Hidráulica 0 – Ind. Ataliva 0, Zenón Pereyra 0 – Moreno 0.Argentino Humberto 1º vs. Sportivo Santa Clara, Deportivo Ramona vs. Florida de Clucellas.Moreno de Lehmann vs. La Hidráulica, Zenón Pereyra vs. Independiente Ataliva.Tiro Federal 2 (Cristian Villalba y Gabriel Acosta) - Talleres (MJ) 0, Arg. Vila 1 (Axel Noriega) - San Martín 2 (Kevin Salzgeber y Nazareno Banchio).Dep. Josefina 0 - Atlético (MJ) 1 (Tomás Balangione). A Roca le dieron los puntos ya que U. Sancristobalense no presentó la divisional.Aldao 0 – Tacural 1 (Jairo Valdez).Tiro Federal 1 (Hugo Pinardilli) - Talleres (MJ) 1 (Alejandro Flores), Arg. Vila 2 (Axel Noriega x 2) - San Martín 0.Dep. Josefina 0 - Atlético (MJ) 2 (Mario Torres y Josías Fredes), U. Sancristobalense 3 (Diego Sanobal x 2 y Adalberto Guzmán) – Roca 0.Aldao 2 (Ricardo Strumia y Esteban Zanabria) – Tacural 0.Tiro Federal 2 (Yoel Andereggen y Jorge Sánchez) - Talleres (MJ) 3 (Agustín Bonino x 2 y Juan Cortes), Arg. Vila 2 (Nahuel Trucco x 2) - San Martín 0.Dep. Josefina 2 (Juan Zabala y Tobías Schreiber) - Atlético (MJ) 1 (Nicolás Dominino). A U. Sancristobalense le dieron los puntos ya que Roca no presentó la divisional.A Aldao le dieron los puntos ya que Tacural no presentó la divisional.Tiro Federal 5 (Valentín Cerrudo x 2, Agustín Farías x 2 y Martín Barale) - Talleres (MJ) 0, Arg. Vila 0 - San Martín 2 (Alexis Carosso).Dep. Josefina 0 - Atlético (MJ) 6 (Agustín Piovesan, Lisandro Vidal, Valentino Romero, Ignacio Notta, Damiano Jaime y Ramiro Jaime), U. Sancristobalense 2 (Maximiliano Espinosa y Lucas Paiva) – Roca 0.Aldao 3 (Damián Burgos x 2 y Uriel Iturre) – Tacural 0.San Martín de Angélica vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Argentino Vila vs. Talleres María Juana.Sportivo Roca vs. Deportivo Josefina, Unidad Sancristobalense vs. Atlético María Juana.Deportivo Aldao vs. Bochófilo Bochazo. Libre: Deportivo Tacural.