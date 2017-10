Hoy se celebra en nuestro país el día del Industrial Panadero

"Olor de leña y de pan cocido, a fuego lento y muy dulce, olor familiar de días fríos, y de hogaza de pan caliente, sobre la mesa de madera, del obrador, antiguo de pan...".Este poema anónimo nos introduce en la mesa de los mediodías. En las mañanas, cuando despertamos con ese inconfundible olor... El pan está presente en todos lados y no es un alimento más, sino el que los simboliza a todos ellos. Pocos productos hay que estén tan vinculados a la evolución del hombre a lo largo de su historia y hoy con sus variedades y alternativas integran la mesa familiar y la dieta de las personas.Se suele comer de variadas formas y sabores, según la receta de los panaderos, incorporándoles rellenos y agregados que lo hacen muy particular, tanto como la mano del trabajador que le da la forma especial y ese toque particular.Y en este día, todo tiene un doble valor... Cada 10 de octubre se celebra en toda Argentina el día del industrial panadero, actividad antiquísima que desde el tiempo de los gremios medioevales está bajo la protección de San Honorato.Este patrono de los Panaderos nació en Francia, en la villa Ponthieu, Port le Grand, a comienzos del siglo VI. Tras la muerte del obispo de Amiens, los fieles lo designaron sucesor. Dice la leyenda que, cuando pensaba declinar el cargo un rayo de luz y un óleo sagrado aparecieron sobre su cabeza. En ese instante, una mujer que se disponía a cocer el pan en la casa de Honorato se negó a creer en la aparición y dijo que sólo lo aceptaría si la pala de hornear echaba raíces.Se estima que la ingesta diaria de 50 gramos de pan permite la reducción de la anemia hasta en un 35 por ciento o evitarla en el caso de las personas que la padezcan, lo cual se debe a que el pan contiene hierro, vitaminas como la niacina y otros agregados que incorpora la industria molinera a los nutrientes naturales contenidos en los trigos.A lo largo de los años han aumentado en gran cantidad los tipos de panes que podemos consumir en nuestro país.La elaboración del pan proporciona una característica única a la gastronomía a la que pertenece. Desde las tostadas de la mañana, pasando por el sándwich de la tarde, hasta el trozo de pan que se come al finalizar cada una de las cenas, el pan está presente en todos los momentos alimentarios de nuestras vidas.Pero como todo lo bueno también tiene que ingerirse con moderación y la medida justa para nuestra salud. Hoy en día nos encontramos con una gran variedad de panes, con diferentes formas y tamaños. Los ingredientes y sus cantidades son los que permiten en gran medida esta diversidad.En base a esto y en cuanto al uso de las diferentes harinas nos encontramos con variedades. Desde chicos sabemos que el pan es alimento, que está presente en las mesas de todos los días y en las que se preparan para festejos especiales.En definitiva, la labor del industrial panadero es clave en el desarrollo del pan y de nuestras vidas, dado que con su vocación, con su trabajo diario nos permiten nutrirnos con los ingredientes de un alimento que creció con la historia de la humanidad.