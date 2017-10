Sergio Rossi presenta su libro "¿A dónde vamos?" en Rafaela

Con la organización de la Asamblea Popular Rafaela, Sergio Rossi presentará mañana a las 19:30 hs, en Faber Libros (Saavedra 52), su libro "¿A dónde vamos?", editado por Paso de los Libres.Se trata de una recopilación de notas sobre temas diversos, hilvanadas en torno a política, historia y literatura. "No busque el lector método exhaustivo ni rigor analítico porque no lo encontrará. Se trata sólo de reflexiones y comentarios sobre prácticas, lecturas y sucedidos. Tan cierto es que están escritas a la ligera como que han sido meditadas largamente, en algún caso por décadas", dice el autor. Hay análisis del gobierno estrenado en 2015, otras que indagan "sin complacencias" en el movimiento popular, o en el debate sobre la corrupción administrativa y sus usos. "Hay apuntes biográficos sobre personajes destacados, pero no todos son verdaderos ni debidamente verificados. Y hay intentos de refutar mentiras, revelar falacias y cuestionar lugares comunes, tanto de cabotaje como sobre el cambio de época y la globalización", describe Rossi.Sergio Aníbal Rossi nació en Paraná en 1960 aunque desde 1978 vive en Rosario. Se graduó como agrimensor en la Universidad Nacional de Rosario, fue concejal y funcionario municipal, provincial y nacional.