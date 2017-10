Los otros cuatro partidos de la última fecha se iniciarán a las 20:30, de acuerdo con este detalle: Paraguay vs. Venezuela, en el "Defensores del Chaco" de Asunción, Wilson Sampaio (Brasil); Brasil vs. Chile, en el "Allianz Parque" de Sao Paulo, Roddy Zambrano (Ecuador); Uruguay vs. Bolivia, en el "Centenario" de Montevideo, Ricardo Marques Ribeiro (Brasil) y Perú vs. Colombia, en el "Nacional" de Lima, Sandro Ricci (Brasil).