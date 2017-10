Los árbitros de la quinta

Este martes quedará confirmado oficialmente desde AFA el programa de la quinta fecha de la B Nacional. Hasta el momento, Atlético de Rafaela estará visitando a Santamarina de Tandil el sábado a las 20:00 hs con arbitraje de Yamil Rossi.Los partidos y sus árbitros: Almagro vs. All Boys (Bruno Bocca), Instituto vs. Aldosivi (Héctor Paletta), Nueva Chicago vs. Deportivo Morón (Ramiro López), San Martín (Tucumán) vs. Mitre (Santiago del Estero) (Pablo Díaz), Flandria vs. Brown (Adrogué) (Sebastián Ranciglio), Los Andes vs. Sarmiento (Pablo Giménez), Deportivo Riestra vs. Quilmes (Pedro Argañaraz), Juventud Unida (Gualeguaychú) vs. Independiente Rivadavia (Mendoza) (Luis Alvarez), Agropecuario vs. Ferro (Gastón Suárez), Santamarina vs. Atlético de Rafaela (Yamil Possi), Gimnasia (Jujuy) vs. Villa Dálmine (Cristian Cernadas), Estudiantes (San Luis) vs. Boca Unidos (Guillermo González).