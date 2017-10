Noticias al Cierre

REUNION DEL G-20 EN BUENOS AIRES, MAYORDESAFIO DE MACRI EN POLITICA EXTERIORBUENOS AIRES, 10 (NA). - El sherpa del G-20, Pedro Villagra Delgado, consideró ayer que la próxima reunión multilateral que se realizará en Buenos Aires es "el desafío más importante del presidente Mauricio Macri en materia de política exterior" y evaluó que da cuenta de la intención de "reinsertar" a la Argentina en el mundo. El representante gubernamental consideró que "es una muestra emblemática de que el Gobierno trata de lograr la reinserción inteligente en el mundo"."HAY UNA GRAN COINCIDENCIA ENTRE LAECONOMIA DE MACRI Y LA DE LOS ´90"BUENOS AIRES, 10 (NA). - El exministro de Economía Domingo Cavallo consideró que existe "gran coincidencia" entre la economía del gobierno de Mauricio Macri y la de los ´90, y sostuvo que "todos los que están en el Gobierno trabajaron conmigo".PRONOSTICAN QUE EL BCRA ENDURECERASU POLITICA MONETARIA POR LA INFLACIONBUENOS AIRES, 10 (NA). - La dificultad del Banco Central para perforar el piso del 1,5% de inflación mensual llevaría a la autoridad monetaria a "endurecer" su política antes de fin de año, advirtió ayer la Fundación Mediterránea. En un informe, la entidad señaló que la "escalera" del Producto Bruto "parece diseñada por el oficialismo para encontrar su techo en el momento de las legislativas del 22 de octubre".CABRERA PIDIO A LA OMC APOYAR LAINSERCION INTERNACIONAL DE LAS PYMESBUENOS AIRES, 10 (NA). - El ministro de Producción, Francisco Cabrera, llamó ayer a impulsar la inserción internacional de las pymes y trabajar en la facilitación de inversiones en el país, al exponer en una reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Marruecos.AFIRMAN QUE EL CRECIMIENTO ECONOMICOAUN NO ES RESPALDADO POR MEJORES EMPLEOSBUENOS AIRES, 10 (NA). - La mejora en el nivel de actividad económica aún no es acompañada por la creación de empleos registrados en el sector privado, según un informe difundido ayer por la Universidad Nacional de Moreno. La institución alertó que por ahora existe "mayor precarización y caída del salario real".DIETRICH NO ASISTIRA A DIPUTADOS PARAEXPLICAR DECRETO SOBRE VIALIDADBUENOS AIRES, 10 (NA). - El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, no asistirá este martes a la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, donde había sido convocado para rendir cuentas sobre los alcances del decreto que crea la empresa Corredores Viales S.A, y que en los hechos absorbería facultades que están en manos de la Dirección Nacional de Vialidad.EL GOBIERNO TENDRA UNA FUERTEPARTICIPACION EN COLOQUIO DE IDEABUENOS AIRES, 10 (NA). - Medio millar de empresarios participarán entre este miércoles y el viernes del Coloquio de IDEA, que tendrá a la gobernadora María Eugenia Vidal en la apertura y al presidente Mauricio Macri en el cierre, entre otros funcionarios, y dirigentes de la oposición, a una semana de las elecciones legislativas.LOS EUROPEOS SE EMPIEZAN AINCLINAR POR LA CARNE ARGENTINABUENOS AIRES, 10 (NA). - Consumidores de Alemania, Holanda, Reino Unido e Italia consideran que las carnes argentina y japonesa son las de "mejor calidad", según los avances de un estudio presentado ayer en la feria Anuga 2017, en la ciudad alemana de Colonia. Allí, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) presentó un adelanto del trabajo destinado a conocer las preferencias de los consumidores del viejo continente.AFIP AGILIZA EL MECANISMO DE COMPRASAL EXTERIOR "PUERTA A PUERTA"BUENOS AIRES, 10 (NA). - La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) agilizó el mecanismo para compras en el exterior conocido como "Puerta a Puerta", unificando impuestos que simplificarán los trámites, según una resolución publicada en el Boletín Oficial.