Se reanuda juicio contra Boudou por caso Ciccone

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal retomará hoy el juicio oral y público contra el exvicepresidente Amado Boudou por la compra venta de la ex Ciccone Calcográfica. En el proceso también son juzgados el amigo de Boudou José María Núñez Carmona; el titular de The Old Fund Alejandro Vandenbroele; el exdueño de la empresa Nicolás Ciccone; el exjefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner; y el exjefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri, por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

La segunda jornada del juicio está prevista para este martes a las 9.30, a cargo de los magistrados Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini, este último como juez sustituto. El juicio comenzó la semana pasada, cuando Boudou pidió la nulidad de todo el proceso, algo que debe ser definido por el Tribunal este martes.

Además de ese planteo, las defensas de Resnick Brenner y Vandenbroele solicitaron más tiempo para tomar conocimiento del expediente.

El exvice reclamó la nulidad del juicio porque consideró que la causa debe fusionarse con aquella otra en que investiga a funcionarios de la AFIP por la deuda de Ciccone. Según la investigación, mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, Boudou -a través de Núñez Carmona y Vandenbroele como intermediarios- se interesó por la adquisición del 70 por ciento de las acciones de la compañía, encargada de la impresión de papel moneda.