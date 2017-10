El Gobierno resaltó el triunfo en Corrientes

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El Gobierno, con el presidente Mauricio Macri a la cabeza, celebró ayer el triunfo del oficialismo en las elecciones a gobernador de Corrientes y definió al resultado como "un gran espaldarazo" para Cambiemos de cara a las generales del 22 de octubre. "¡Gracias, Corrientes! Los correntinos eligieron el cambio y tienen nuevo gobernador. Felicitaciones Gustavo y todo el equipo de Eco+Cambiemos", sostuvo el mandatario en su cuenta de la red social Twitter, en alusión al gobernador electo este domingo en la provincia, Gustavo Valdés.El jefe de Estado recibirá hoy al sucesor de Ricardo Colombi en la Casa Rosada para felicitarlo personalmente por la victoria frente al candidato peronista Carlos "Camau" Espínola con el 54 por ciento de los votos y una diferencia de 9 sobre el principal opositor.En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció que los comicios "eran importantes porque era la primera elección a gobernador" desde que Cambiemos llegó al Gobierno y subrayó que el oficialismo va a mantener "la misma humildad y el espíritu de equipo" tras el domingo 22."Tengan la tranquilidad de que vamos a mantener la misma humildad y espíritu de equipo. Ayer (domingo) lo decía (el saliente gobernador de Corrientes, Ricardo) Colombi en su discurso: la victoria no da derechos. Esa cuestión de estar cerca de la gente y seguir construyendo esperanza juntos es el foco de cómo vamos a gobernar", resaltó.Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, remarcó que "la victoria en Corrientes fue un gran espaldarazo" para el oficialismo de cara a las generales del próximo domingo 22 de octubre, que tiene como principal desafío la disputa ante la expresidenta Cristina Kirchner en la estratégica Provincia de Buenos Aires. "Estamos muy contentos, Corrientes fue una fiesta. Fue un gran espaldarazo. Primero fue el triunfo en la Capital, luego en las PASO y ahora en la elección a gobernador. Esto nos da fuerzas para seguir con el proyecto de cambio y transformación que iniciamos hace 21 meses", señaló el titular de la cartera política.En ese sentido, recordó que "los correntinos sufrieron mucho los 12 años del kirchnerismo porque el Gobierno nacional les dio la espalda y prácticamente no hicieron ninguna obra en la provincia"."Ahora ven que en estos primeros 20 meses de gestión se conformó un equipo y que se están haciendo las cosas que se tendrían que haber hecho siempre, que no se hicieron y terminaron afectando la calidad de vida de la gente", concluyó Frigerio.