Pullaro habló con este medio de “Horas Ospe”

El 21 de septiembre el periodista santafesino Sergio Boschetto, que se desempeña en nuestra ciudad y es colaborador de LA OPINION, entrevistó al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y se tocó el tema de las “Horas Ospe”. He aquí lo que decía Pullaro sobre el tema y que fue publicado en este medio.- Son diferentes denuncias, algunas motorizadas por el propio Ministerio de Seguridad; surgió a la luz el nombre de algunos policías de diferentes rangos, en principio iban a ser llamados a declarar. Al haber policías supuestamente involucrados y muchos en actividad, entre ellos el actual Jefe de la Unidad Regional V.- Yo hablé con el comisario Rodríguez, incluso hace algunos días. Luego de una evaluación quedó segundo, de un total de nueve, en la escala para aspirar a Director General, esto representa la última jerarquía en la fuerza y esto tiene doble importancia porque se llega a este logro por concurso, el paso siguiente es un control con Asuntos Internos y si este nos dice que no hay ninguna causa, va a decreto para la firma del Gobernador. Si algunos de ellos tiene una causa pendiente con la justicia, que todavía no fue informada, queda en espera hasta que se resuelva la misma para lograr el ascenso. Sobre el caso puntual del comisario Adrián Rodríguez, le digo que por ahora no tenemos pensado en hacer ningún cambio en la Jefatura de la Unidad, porque estamos muy conformes con la actuación del actual Jefe, por supuesto que si de la investigación judicial surge que lo involucra a él o a cualquier otro policía lo apartamos inmediatamente del cargo. El comisario Adrián Rodríguez quedó 2° entre 9 aspirantes a lograr el cargo de Director General, la máxima categoría. Ante la investigación en curso sobre el tema “Ospe”, deberemos esperar lo que dice la causa.