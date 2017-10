Histórica clasificación de Islandia

Islandia escribió su propia historia al lograr ayer la clasificación para su primera Copa del Mundo, después de imponerse en Reikiavik a Kosovo por 2 a 0 y terminar como primera del Grupo I de Europa.Gylfi Sigurdsson (40') y Johann Berg Gudmundsson (68') fueron los autores de los goles que le dieron a Islandia la histórica clasificación a Rusia 2018, en lo que será la primera participación de este país nórdico de apenas 330.000 habitantes en una fase final de la Copa del Mundo.Tras sorprender en la pasada Eurocopa de Francia, donde llegaron a cuartos de final después de eliminar en octavos a Inglaterra, los islandeses quieren seguir demostrando al mundo que "el milagro continúa", con la clasificación de una selección que hace solo un lustro estaba perdida más allá del puesto 130 del ranking FIFA.Los isleños se habían ganado en los partidos anteriores el derecho a depender de sí mismos para clasificarse por primera vez a un Mundial y además por la vía directa. Y no desaprovecharon la ocasión.Frente a una selección de Kosovo muy inferior, los islandeses abrieron el marcador cerca del descanso, en una bonita jugada de Gylfi Sigurdsson, que regateó a un defensor y superó con un remate de derecha al arquero balcánico.La ansiedad de los islandeses dio paso a la fiesta cuando en la etapa final llegó el segundo tanto, con Sigurdsson de nuevo protagonista. El mediapunta del Everton recibió el balón a la izquierda y sacó un pase preciso que Johann Gudmundsson solo tuvo que empujar al gol.La clasificación islandesa no debe tomarse sin embargo como una gran sorpresa, puesto que el combinado nórdico ha demostrado en los últimos años un gran crecimiento y está clasificado actualmente en el lugar 22 del ránking.La selección de Serbia logró su billete directo al Mundial de Rusia merced a su triunfo de local frente a Georgia, por 1 a 0, que le permite liderar el Grupo D y regresar así a una cita mundialista luego de ocho años.Aleksandar Prijovic desató el delirio en Belgrado con un gol en el minuto 74 que aseguraba la presencia de Serbia en el Mundial. Hasta ese momento, los serbios no habían dejado de liderar su Grupo, pero con el empate, un gol de Georgia los habría relegado al segundo puesto.Serbia encabezó uno de los grupos más igualados con 21 unidades, fruto de sus seis victorias y tres empates, contra una sola derrota, luego de desaprovechar una primera ocasión de sellar su pasaporte la semana pasada, cuando perdió contra Austria.Las bengalas iluminaron el estadio del Estrella Roja después del gol que llevará a los serbios a disputar el Mundial del año próximo en Rusia.