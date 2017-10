Jaguar E-Pace: desde 37.550 euros

Jaguar inicia la comercialización del E-Pace en España, el todoterreno medio del que ya admite pedidos y cuyas primeras unidades se entregarán a clientes en enero. Los precios oscilan entre los 37.550 euros del diésel con acabado básico y los 70.400 del motor naftero de 300 caballos de la variante First Edition. El Jaguar E-Pace lucha según los responsables de la marca con el Audi Q5, los BMW X4 y X3, el Volvo XC60, el Mercedes Benz GLC y los futuros Audi Q4 y BMW X2.Y, por supuesto, lucha contra su hermanastro, el Range Rover Evoque y el Land Rover Discovery Sport. El E-Pace mide 4,4 metros por los 4,37 metros del Evoque. Desde Jaguar dicen que el E-Pace cuenta con un chasis más enfocado a la deportividad mientras que los ajustes del Evoque priorizan el confort. Llega con ocho combinaciones mecánicas disponibles. Todos los motores son Ingenium de cuatro cilindros (origen Jaguar Land Rover). Hay dos diésel de 150 y 180 caballos que se pueden combinar con cambio manual o automático. La tracción 4x2 sólo estará disponible en la mecánica de 150 caballos y asociada al cambio manual. En cuanto a las mecánicas de motores nafteros hay una con doble turbo y 240 caballos y dos turbo con 250 y 300 caballos. Las de nafta son todas con cambio automático y tracción a las cuatro ruedas.Por cierto que para acentuar la deportividad, el E-Pace tiene palanca de cambios y no rueda como sus hermanos, incluido el F-Pace del que hereda línea estética. Incluidas las enormes llantas que en el E-Pace pueden ser de 21 pulgadas. El puesto de conducción es cómodo con el vehículo parado.Destaca la pantalla central encastrada de 10,2 pulgadas. Jaguar dice que se ha incrementado en un 50% el espacio del Head up Display en relación al F-Pace.El E-Pace incluye el Connect Pro Pack como opción que permite conectar al vehículos a través de su Wifi 4G hasta ocho dispositivos móviles, además de otros servicios conectados como la planificación de la ruta, búsqueda de estacionamiento, las estaciones de servicio más baratas.Incluye el Incontrol Remote de serie por el que a través de nuestro móvil o smartwatch podemos saber dónde está nuestro coche, el nivel de carburante, desbloquear las puertas o activar la climatización. (Fuente: El Mundo Motor).