Reiteran el pedido de renuncia de Bullrich

BUENOS AIRES, 2 (NA). - A dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut, familiares encabezaron un acto multitudinario en Plaza de Mayo, donde exigieron la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y se mostraron esperanzados en la labor del nuevo juez a cargo de la causa, Gustavo Lleral."El Ministerio de Seguridad no hizo más que entorpecer la causa para llegar a la verdad. Por todo esto exigimos la renuncia de Patricia Bullrich", subrayó Andrea Antici, la cuñada de Maldonado, al tomar la palabra.El acto estuvo encabezado por los familiares del joven artesano (incluida Stella Maris, la madre de Santiago), quienes estuvieron acompañados desde el escenario por representantes de organismos de Derechos Humanos, como Nora Cortiñas, Laura Conte y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj) y Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas).La manifestación tuvo réplicas en distintos puntos del país, como Mar del Plata, Neuquén, Paraná, Santa Fe, Bariloche, Posadas, Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Río Gallegos, Salta, Puerto Madryn, Gualeguaychú y Santa Rosa, y del exterior, como en las ciudades de Valparaíso, Quito, Londres, París, Roma y Ginebra.El discurso de cierre estuvo a cargo de Sergio Maldonado, quien lamentó que "algunos intereses sean más importantes que la desaparición de una persona en manos del Estado"."Estoy convencido de que no existe la bondad de los gendarmes ni de los jefes que participaron de la represión en la comunidad mapuche. Junto a ministros, jueces y fiscales, solo buscan cuidar sus intereses", expresó el hermano del joven artesano en una carta pública.Además de las críticas al accionar del Gobierno, destacó que tiene expectativa en el trabajo de Lleral, con quien mantendrá una reunión el próximo martes en Esquel."Pasaron dos meses, pero tenemos esperanzas. Eso se renovó con el nuevo juez. Por lo menos vemos que hay otro camino que está haciendo el juez que antes no lo veíamos", ponderó en declaraciones a la prensa al cabo del acto.Tanto Sergio como Germán Maldonado rechazaron cualquier tipo de reunión con autoridades del Gobierno que no sean para que les brinden información precisa sobre el paradero de su hermano."Yo no necesito que me llamen sino que encuentren a Santiago y me lo devuelvan", aclaró el hermano mayor del artesano.En tanto, repitió que al joven de 28 años "lo tiene Gendarmería", pero indicó que al "no conocer el lugar físico" ni "contar con las herramientas para ir a buscarlo", no tiene más alternativa que "confiar en la Justicia".También habló durante el acto Germán Maldonado, quien en sintonía con Sergio se mostró esperanzado en que a partir de la recusación del juez Otranto y su reemplazo por Lleral se pueda avanzar en la búsqueda por la verdad.Con un tono bastante más duro, el hermano menor del artesano disparó contra los medios de comunicación por "difundir noticias falsas" y contra "los políticos" del oficialismo."¿Dónde están que no los veo a los políticos que quieren que aparezca? Vieron a (Elisa) Carrió, a (Marcos) Peña, a (Gabriela) Michetti, a (María Eugenia) Vidal, a (Patricia) Bullrich? Nunca vienen a apoyar acá. Nunca los vi apoyando en ninguna marcha. Los otros partidos vienen", cuestionó.En este marco, aclaró que "la familia Maldonado no milita en ningún partido político", pero reafirmó que el caso es "político" desde el primer momento, "desde que Gendarmería se lo llevó" al joven de 28 años.Sobre la defensa de Bullrich de Gendarmería, cuando semanas atrás dijo en el Congreso que no tiraría "gendarmes por la ventana" por la mera sospecha de la comisión de un delito, Germán recalcó que "ahora va a tener que tirar por la ventana a un par de escuadrones"."Inclusive deberías tirarte vos también, así le haces un favor a la sociedad por encubrir asesinos", lanzó, sin disimular la bronca.Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto en el Pu Lof del departamento chubutense de Cushamen, durante un operativo de Gendarmería ordenado por la Justicia para despejar un corte de la Ruta Nacional 40 que llevaba a cabo esa comunidad mapuche en reclamo de las tierras compradas por el Grupo Benetton.Así consta en la causa judicial caratulada como "desaparición forzada de persona" que está a cargo de Lleral, quien tomó las riendas de la investigación luego de que la Cámara Federal desplazara a Otranto, fuertemente cuestionado por la familia Maldonado.Durante las últimas semanas la investigación empezó a poner la mira sobre la fuerza de seguridad y especialmente sobre los efectivos que ingresaron al predio y llegaron hasta el Río Chubut.La familia Maldonado señala desde el principio a Gendarmería como responsable de la desaparición, algo que en un primer momento fue negado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que le valió numerosas críticas.