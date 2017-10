El "9" goleó en una tarde redonda

Hizo los deberes, aprovechó los tropezones del resto y crecen sus chances. El León marcó claras diferencias ante ADIUR ante su gente, para ratificar que tiene material para pelear la clasificación.9 de Julio arrancó el partido de manera ideal. Al minuto de juego, Góngora probó con su reconocida pegada de media distancia y obligó al arquero Cao a sacar el balón al corner. De ese tiro de esquina, llegó el balón para que Juan Caro se imponga entre los defensores rosarinos y abra el marcador conectando de gran forma, para poner la pelota lejos del alcance del arquero.Cuando se dan este tipo de situaciones, cambian los libretos. A priori, el León podía imaginarse un partido donde el rival lo espere ordenado en su campo y le achique los espacios. Y la visita seguramente había pensado en un 9 de Julio que conforme pasaran los minutos, si no conseguía abrir el marcador, podía dejar algunas opciones para jugar de contra.Con el 1 a 0 tempranero, cambiaron los roles. Fue ADIUR el que debió adelantarse y no tuvo reparos en intentar hacerlo con mucha gente volcada en ataque. Por su parte, el "9" trató de adoptar una postura de mayor tenencia de balón sin tanta verticalidad, para esperar el momento oportuno en el cual ampliar las diferencias con un pase preciso en profundidad o un centro bien puesto desde los costados.Entre el fuerte viento y un campo un tanto pesado por la lluvia, no fue tan fácil jugar con precisión. Emergió en la primera parte el orden táctico de Cardelino y Aguilar, y algunas pinceladas de Góngora. De vez en cuando, despegaba Velazco con criterio por su lateral y en sociedad con Funes trataban de hacer ancha la cancha para después encontrar a Tarasco.El dueño de casa se mostraba siempre como el más peligroso, ayudado además por una defensa que daba ventajas, pero sus fallas en el último pase le impedían sacar mayores ventajas. Y sino aparecía la seguridad de Cao, que bajo los tres palos mostraba buenos reflejos, como en la que le sacó en el cabezazo de Funes -por centro de Góngora-, cerca del epílogo del primer tiempo.ADIUR era De Bruno, con sus ganas de jugar por abajo, pero sin socios. Por eso generaba algunos corners o tiros libres, pero sin peligro para Maina.Sin embargo, el propio guardavalla cometió un error al querer parar la pelota en una cesión de un defensor, Maraviglia le trabó la pelota y en el remate que iba al arco, llegó la salvada oportuna de Canavesio evitando el empate. Fue un susto y llamado de atención a la vez para el equipo de Barbero.En el segundo tiempo no cambió demasiado la tónica en cuanto al trámite. ADIUR se mostraba batallador, pero con pocas ideas a excepción de De Bruno. Y el "9" no terminaba de engancharse con el partido para pensar en definir el pleito para evitar llegar al final con cierta zozobra.El entrenador juliense tomó nota y ya a los 6 minutos mandó a cancha a Pelossi, por Muñoz, para buscar mayor explosión por el costado izquierdo, ya que Funes tuvo más libertad para acompañar a Tarasco.Gracias a Cao, la visita seguía a tiro en el marcador. El arquero tuvo una doble tapada ante un remate de Cardelino y el rebote de Tarasco, confirmando su condición de figura.Si para ADIUR era muy difícil tener chances, mucho más luego de la expulsión -por doble amarilla- de Rivas. Con un hombre menos, prácticamente se agotaron sus esperanzas.Cuando los espacios eran cada vez mayores, 9 de Julio tuvo el momento necesario de lucidez para manejar la contra. Funes lo dejó solo a Tarasco, que definió ante el achique apresurado de Cao, la pelota ingresaba pero Funes terminó de asegurarlo antes que cruce la línea de sentencia.De allí hasta el final quedó solamente aguardar las cifras que podría alcanzar el León en una victoria asegurada. El ingreso de Origaen, un jugador ideal para la contra, permitió tener un par de acciones propias de su estilo. En la primera no pudo terminar la jugada, pero en la segunda su apilada terminó en golazo.Así el equipo de Barbero se metió solo en zona de clasificación, con una producción que sigue ilusionando a su gente.