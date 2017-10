Ben Hur no se ayuda a sí mismo

Era una fecha para reducir diferencias con los de arriba, pero Ben Hur no lo aprovechó. El equipo dirigido por Gustavo Barraza no pudo con Tiro Federal, en un partido donde hizo un gran primer tiempo en el cual pagó caro su falta de contundencia, y un regular segundo, en el que se quedó con pocas ideas futbolísticas.El partido empezó torcido para el Lobo, ya que al minuto se encontró en desventaja. Arrancó dormido, lo sorprendieron con una pelota cruzada de izquierda a derecha, donde Cócere bajó hacia atrás de cabeza, no llegó Pavetti a interceptar un remate mordido de Pupo que fue hacia el área chica, donde solo y habilitado quedó Pereyra, para empujar sin obstáculos al gol.Entre aturdido y tocado en su amor propio, el equipo de Barraza se fue en busca del empate. Matías González y Mathier ganaban permanentemente por el costado derecho, mientras que Pavetti trepaba con mucha frecuencia en la banda opuesta. En el medio dominaban la escena Montero y Pavetti, para paulatinamente empezar a buscar asociaciones que deriven en faltas cerca del área o pongan un jugador de frente a Heit.El que primero tuvo el empate fue el flaco Mathier, por dos ocasiones en 30 segundos. En la primera quedó mano a mano pero su tiro cruzado fue bien achicado por el arquero. Y en la segunda definió mordido, también bien perfilado, y la pelota se fue lejos del arco.Después llegaron algunos minutos de protagonismo del árbitro. Gómez no vio un claro penal por mano de un defensor rosarino en la raya, cuando en un corner había cabeceado Kummer con destino de gol. Esa jugada puso nervioso al Lobo, que en 20 minutos ya tenía amonestados a Mathier, Peretti y Kummer, y expulsado al técnico Barraza.El partido se hizo un poco accidentado (Tiro tuvo que hacer dos cambios obligados por lesión, incluyendo al goleador Pereyra), pero siempre con Ben Hur teniendo la iniciativa y mereciendo el empate. Hasta que llegó de pelota parada, con la pegada siempre peligrosa de Matías González, que buscaba el primer palo y en su afán de despejar, el propio Pereyra -antes de dejar la cancha- la interceptó apenas pero de manera suficiente para introducir el balón en su propio marco.Un poco más tranquilo, pero sin cesar en su búsqueda, BH fue por el segundo que casi llega también por el juego aéreo. Pero el cabezazo de Rodríguez fue devuelto por el palo.En el final de la etapa el encuentro se hizo un poco más de ida y vuelta. Heit salvó un tiro libre de González que parecía entrar, y la visita tuvo dos contras peligrosas, una con una mandada de Aguirre cuyo centro no fue conectado, y la otra con un derechazo cruzado de Cócere que se fue apenas desviado.En el segundo tiempo, si a los 20 segundos Matías González no se perdía el gol de manera increíble en el área chica entrando solo para conectar el buen centro de Mathier, seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Pero al futbolista más desequilibrante que tiene el Lobo, la pelota le picó justo antes y el remate se fue por sobre el travesaño.Si bien BH fue el que manejó siempre la pelota, ya no tuvo la misma claridad conceptual de la etapa inicial. Y por contrapartida, Tiro se le animó en algunas oportunidades, pero para fortuna del local al interesante Brian Aguirre no lo acompañaba nadie en la misma sintonía del elenco visitante.Desde afuera, Barraza mandó a cancha a Carrizo y Weissen por Peretti y Rodríguez (ambos de buena producción) buscando piernas frescas y mayor potencia por arriba. Pero no lo encontró.Terminó jugando con tres puntas con el ingreso de Palomeque por Montero, pero la defensa rosarina estuvo muy firme en el final, sobre todo de arriba, para rechazar los envíos de Mathier (el punto más alto en el local) y Pavetti desde las bandas.Ben Hur sumó el tercer partido consecutivo sin ganar de local y son puntos que se lamentan. Por eso tendrá que seguir mostrándose efectivo de visitante, en la próxima fecha ante Rivadavia, para seguir con vida en sus aspiraciones de clasificar.