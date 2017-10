Carta de Lectores

Rehabilitación de adiccionesSr. Director:Desde la materia Seminario se nos dio la posibilidad de reflexionar sobre alguna problemática social propia de nuestra ciudad. Luego de un profundo debate grupal decidimos centrar nuestros pensamientos en el problema de la reinserción de adictos a la sociedad; pero esto nos condujo a pensar que el verdadero problema no era este sino ante todo la rehabilitación.La falta de los centros públicos para la rehabilitación de adicciones es una realidad preocupante en nuestra ciudad. Si bien conocemos lugares privados, estos son de costos muy elevados a los que muchas familias no pueden acceder, o los mismos dependen de instituciones religiosas, las cuales se encuentran saturadas por el gran número de personas con problemas de adicciones que concurren allí.Pensamos que la magnitud del problema es seria, por lo cual nuestra intención es que la Municipalidad de Rafaela tome parte activa en la solución de esta problemática.En algunos casos, las instituciones escolares son las que detectan la problemática del joven, pero su mayor inconveniente es no saber dónde concurrir o derivarlo. Lo mismo ocurre con las familias que notan o descubren que sus hijos están involucrados en esto. Esta situación se hace cada vez más difícil para los familiares cuando descubren que no cuentan con un lugar para tratar al afectado, sumado a la circunstancia por la que el joven adolescente está atravesando.¿Es un problema de algunos? No, claramente es un problema de todos, del adicto, de su entorno familiar y social. Es deber de todos dejar atrás la sordera social sobre algunos problemas. Comenzar a mirar al otro es el desafío del cual todos tenemos que formar parte.¿Qué personas elegimos ser? ¿Personas egoístas que solo piensan en sus conflictos sin ayudar al que está al lado, centrándonos en "la felicidad propia"? ¿O personas empáticas que no solo se alegran por el bien del prójimo sino que también se involucran y hacen posible lo que otros no pueden lograr?Pensamos que en la vida hay que dejar una huella, y no solo centrarse en uno mismo. La gratificación por ayudar a otro es incomparable. Estas cuestiones son fundamentales para el progreso de la sociedad, la cual no puede avanzar con una mirada egocéntrica pero sí con una distinta, que vea la realidad y actúe.Esperamos que estas pocas palabras sean para los señores gobernantes un llamado de atención. Estas personas merecen una vida y recuperación adecuada y su función es garantizar el bienestar de toda la población.Agustina Grosso; Sol Lescano, Camila Maggio y Delfina Pascuali.Alumnas de 5º año, modalidad Ciencias Sociales del Colegio Misericordia de Rafaela.