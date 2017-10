Marx: causaría un mayor costo fiscal

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El exsecretario de Finanzas Daniel Marx consideró "positiva" la decisión del gobierno de no gravar la renta financiera por considerar que lo contrario provocaría un "mayor costo fiscal" para la economía.Marx, director ejecutivo de Quantum Finanzas, consideró que la aplicación de un impuesto a la renta financiera generaría "incertidumbre" entre los inversores, al ser consultado por Noticias Argentinas.El exfuncionario nacional agregó que "hay que mirar todo el contexto y hoy la situación en la Argentina está complicada, aunque podría ser un tema a considerar, pero en el mediano plazo".El país podría recaudar alrededor de 33 mil millones de pesos anuales por este impuesto, pero según fuentes de la Casa Rosada, el Gobierno descartó su implementación.Según fuentes oficiales, "no es el momento de lanzarlo, cuando recién se empieza a recuperar el crédito, pero los depósitos están estancados".A la implementación de este impuesto también se opusieron el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y había trascendido que ese gravamen podría estar incluido en la reforma financiera que impulsa el Gobierno."Muchos países tienen este impuesto con tasas inferiores a las que tiene hoy la Argentina, pero no tienen tampoco la inflación que hoy tiene nuestro país. Otros países aplican también alguna especie de impuesto a las ganancias de capital de largo plazo que es inferior a las tasas normales", explicó Marx.El exsecretario de Finanzas señaló que "en la Argentina en muchas de las condiciones iniciales de emisión de los títulos públicos que ya fueron emitidos aclaran en su prospecto que están exentos del impuesto".Asimismo, indicó que implementar el gravamen a la renta financiera "en estos momentos significaría un mayor costo que tendría que pagarlo el Estado y le puede resultar un neto negativo a la Nación"."En la práctica hoy existe en la Argentina por como se aplica el impuesto a las ganancias sobre rentas extranjeras, porque hoy como como contribuyente argentino cobro un dividendo de un título extranjero y pago impuestos", concluyó.