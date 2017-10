Lamentan no escuchar a las víctimas de Sala

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La diputada nacional de la UCR Karina Banfi lamentó ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que objetó la revocatoria de la prisión domiciliaria de Milagro Sala, "no escuche a las víctimas" de la líder de la Tupac Amaru.En este sentido, la legisladora oficialista vinculó la postura del órgano internacional con una supuesta influencia del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), liderado por Horacio Verbitsky, al que catalogó como un "apéndice del kirchnerismo".En diálogo con Radio Futurock, la dirigente de Cambiemos rechazó que la legisladora electa del Parlasur pueda ser definida como una "presa política"."Lo políticamente correcto es decir que Milagro Sala, por ser mujer e indígena, es una presa política. No lo es de ninguna manera: todos vimos cómo malversaba fondos públicos", afirmó.Por otra parte, consultada sobre la masiva movilización en Plaza de Mayo a dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, sostuvo: "Me gustaría que no haya más marchas y que la Justicia actúe más rápidamente. Los argentinos tienen que saber que acá se terminó la impunidad".