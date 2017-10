Expiloto de TC2000 fue detenido por femicidio

Un expiloto de TC2000 fue detenido en Villa Lugano acusado de haber asesinado de un escopetazo en el abdomen a su esposa durante una discusión en una casa de ese barrio porteño, informaron ayer fuentes policiales.Torriani fue un piloto de TC2000 identificado con el equipo de Volkswagen Dodge 1500 y que corrió entre 1981 y 1996.El hecho ocurrió el sábado por la mañana, en un chalet situado en Pasaje Málaga al 5500, entre avenida Larrazábal y Oliden, en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la víctima, identificada por la Policía como Mirta Romero (51), residía junto al ahora imputado, Enrique Elvio Torriani (74), y los dos hijos de la pareja, consignó La Capital.Fuentes policiales informaron a Télam que todo comenzó a las 7, cuando un llamado al 911 alertó sobre un disparo producido en dicha vivienda, por lo que personal de la comisaría 48ª se trasladó hasta el lugar.Al arribar a la casa, los efectivos se encontraron con Romero herida en el abdomen, a pesar de lo cual, alcanzó a decir que acababa de discutir con su pareja y que esta le había disparado con una escopeta, dijeron los informantes.Según las fuentes, al momento del hecho los dos hijos de la pareja descansaban en el interior del chalet, y comentaron que al escuchar el escopetazo se enfrentaron con su propio padre para despojarlo del arma de fuego.En tanto, Torriani abandonó el lugar a bordo de su camioneta Ford EcoSport, aunque poco después se entregó en la seccional 38ª y quedó detenido a disposición del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Instrucción 54º porteño.Por su parte, Romero fue trasladada en una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) hasta el Hospital Santojanni donde murió en las últimas horas a raíz del escopetazo sufrido en la región abdominal, precisó a Télam un vocero policial.En tanto, una vecina de la víctima, que se identificó con el nombre de Eliana, contó que ella conocía a Romero desde hacía "muchos años" pero que en el último tiempo había abandonado su relación con ella porque Torriani "no la dejaba tener amistades y la aislaba del mundo"."Había antecedentes de violencia [de género en la pareja] y, además, él no le daba plata", indicó la vecina que el sábado por la mañana se acercó hasta la escena del crimen al igual que otros habitantes del barrio que también conocían al matrimonio y expresaron su consternación por el hecho.