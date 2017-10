La sangre para ellos son medallas

María Inés Constanzo. Pronunciar su nombre llegó a quemarme la boca apenas advertí que pretendía conquistar a Tulio. Risas, cuchicheos, el modo de mirarse, revelaron el vínculo que prevalecía entre ellos. Y me sentí excluida del pequeño círculo que durante algún tiempo habíamos formado los tres. Tuve clara dimensión no sólo de la soledad, sino también del sorpresivo acoso de una vejez perniciosa ante el alborozo que reflejaban ellos. Apabullantes. Ubicados en un sitio cada vez más lejano. Poco a poco dejamos de compartir muchas cosas -ir al cine dos o tres veces por semana, reunirnos para charlar y tomar mate, pasear por la ciudad-, pues ellos comenzaron a aislarse, inmersos en un reducto inviolable. No encontré consuelo. Desamparada. Traicionada. Sobre todo después de la tarde en que, al penetrar en la casa, percibí el sonido de unas risas muy suaves pero repentinamente familiares. Tambaleante y sigilosa marché hacia su cuarto, mientras pugnaba entre el deseo de verlos y una invencible dosis de aprensión y rechazo. Quedé junto a la puerta entreabierta, asaltada por confusos sentimientos -furia, desprecio, celos, impotencia- mientras los observaba. Como dos chicos entregados a un juego deslumbrante. Felices. Disfrutando de esa ceremonia que llevaban a cabo allí, sobre la cama: él acostado de espaldas y ella, ávida y voluptuosa, recorriendo cada centímetro de su piel con los labios y las manos imperiosas. Pese al repudio y la indignación, el ansia de separarlos y la necesidad de alejarme corriendo de allí, no pude moverme. Petrificada. Subyugada por esa escena de la que siempre quise ser la única protagonista, libre de testigos, desde la primera vez en que, cuando él tenía apenas unos meses, mi madre aprobó que lo bañara y entonces, verlo desnudo y poder pasar las manos por su cuerpo, me produjo un inefable bienestar. Entonces, al descubrirlos en la cama comprendí, sin atenuantes, que se desmoronaba el universo imaginado sólo para nosotros dos. Cuando al fin pude alejarme del cuarto tuve una sola meta: luchar sin tregua contra esa muchacha fresca, radiante, que exhibía su belleza casi desafiante. Con rabiosa obsesión me dediqué a esperar, buscar, elaborar el modo de apartarla de mi camino. Creí tener una oportunidad cuando a él le tocaba vivir el peor momento -ser llevado sin miramientos a las islas remotas para participar en una guerra demencial- y debía utilizar un recurso tan abominable como la mentira. Cedí a un estado de completo desvarío. Y por medio de las cartas que le enviaba a Tulio, desarrollé el plan para librarme definitivamente de ella.-Tengo un trabajo para vos.Le pareció una promesa más, sin constituir una perspectiva alentadora, escéptico sobre la posibilidad de conseguir algo que le concediera sentido al vacuo desarrollo de cada día, desde que había regresado de las islas y sólo lograba desempeñar fugazmente alguna tarea. Sufriendo constantes despidos, no tanto por su inexperiencia o incapacidad, sino por sublevarse de inmediato ante cualquier indicación u orden sobre el modo de efectuar el trabajo, incapaz de soportar el bochorno de sentirse sojuzgado, sin poder aportar una iniciativa propia, sometido de nuevo a la imborrable condición de ser un mero prisionero como le ocurrió cada vez que le habían hecho cavar una trinchera, permanecer de guardia o simplemente comer o dormir a una hora establecida. Tal vez nunca podré realizar el más común de los trabajos, ni ver una película o besar a una mujer con la tranquilidad y la alegría que lo haría alguien que no pasó una temporada en el infierno.-¿De qué se trata?-Es algo bastante delicado. -Julián trató de encontrar las palabras adecuadas-. Me lo ofrecieron a mí. Pero no me atrevo solo. Por eso pensé que a lo mejor vos...-¿Yo?-Sí. Vos tenés más experiencia en estas cosas. -Se calló y por unos segundos lo observó, vacilante-. Digo por el tiempo que estuviste allá, en las islas.Comprendió el motivo de la turbación de Julián. Sí. El temor por el modo como voy a reaccionar. Si lo voy a putear o le voy a destrozar la cara de un puñetazo. Porque ya se había hecho demasiado habitual que tuviera reacciones intempestivas cada vez que alguien o algo le recordaba el tiempo que había pasado en aquel sitio inclemente. Se mordió los labios, tratando de conservar la calma.-¿Y para qué trabajo puedo tener experiencia yo?-Precisamente para este. Te adelanto que la recompensa será muy jugosa. Mucho dinero. Más del que podremos ganar en varios años como míseros empleados.-¿Y qué hay que hacer para conseguirlo?Debió aguardar unos segundos la respuesta de Julián. Por fin, la voz surgió sin inflexión, en forma maquinal:-Hay que matar a un tipo.Al cabo de una semana, regresó. Comprobando, con íntima satisfacción, que los intentos por complacerlo habían dado buenos frutos. Pero no pudo descubrir claramente qué lo impulsó a buscarla de nuevo -si alcanzar sólo un rato de goce o hallar un cálido refugio en sus brazos-, pues siguió conservando un obstinado silencio. Debió esperar otras visitas para que fuera aflojándose y perdiera el temor y recelo por cuanto lo rodeaba. Poco a poco adquirió el grado de valor y serenidad como para efectuar, quieto y relajado después de la cópula arrebatadora, algunas confidencias: el desgarro por la traición de su novia, cuando estaba peleando en las islas; el celoso cuidado de su hermana, tan agradable durante la niñez, pero que ahora le parecía una garra asfixiante; el recuerdo de hechos torturantes que no le daban tregua y le impedían tener una relación normal con los demás. Aunque la halagó haber sido elegida para desahogarse, lamentó la escasa ayuda que lograba proporcionarle. Unos fugaces instantes de placer, tal vez de olvido. Hasta aquella noche en que todo ocurrió en forma más breve y con excesiva violencia. Al tomarla como simple objeto para cumplir un rito. Pleno de furor y exaltación. Sin palabras. Al día siguiente supo, agobiada por una inesperada carga de pesar y remordimiento, que ya no volverían a estar juntos.Dispuse los mayores recaudos para evitar errores irreparables. Se trataba de un hombre muy peligroso que había demostrado un incuestionable coraje en la contienda del sur y ahora, obligado a superar obstáculos de extrema gravedad, podía tener reacciones imprevisibles y de nefastas consecuencias. Así que llevamos a cabo la tarea para lograr su detención de la manera más reservada, cuidando todos los detalles para no frustrar el operativo. Una noche el agente Godoy lo reconoció en el bar Los amigos, sentado en el rincón más oscuro de local, desinteresado del bullicio de la gente, tomando sin parar una botella de ginebra. Creí que iba a concluir fácilmente la búsqueda de tantos días por diversos sitios -la casa de su padre, de Adelina Montes y de algunos amigos-, pero en seguida advirtió nuestra presencia y, antes de darle la voz de alto, se levantó de un salto. Movió la mesa para entorpecer la persecución mientras se internaba por el pasillo que conducía al fondo del bar. La sorpresa y el miedo se confundieron en los gritos y el movimiento de la gente cuando sacamos las armas y lo corrimos. La noche sin duda contribuyó a su favor. Llegó a transformarse en una sombra más, ágil y escurridiza, al cruzar una plaza y marchar por los techos de las casas y perderse por las calles más oscuras. Poco a poco se alejó del centro de la ciudad, hasta que, al ingresar en una zona donde abundan las viviendas de chapas y maderas y la débil luz de las calles resulta propicia para escabullirse con facilidad, lo perdimos de vista. Durante un par de horas registramos cada rincón del barrio hasta que uno de los agentes lo vio refugiarse en una obra en construcción. Tal vez creyó que ya se había liberado de nosotros o el cansancio lo obligó a tomarse un descanso. De inmediato ordené formar un círculo y, al considerar que no quedaba ningún resquicio para escapar, decidí efectuar el arresto.Apenas escribí la primera carta me dejé ganar por el anticipado goce de revivir otro tiempo. Intenso. Deslumbrante. Sí. Traté de relegar cualquier escrúpulo y no medí el dolor que podría causarle. Unicamente pensé en mí. Egoísta. Despechada. Y con las palabras que pretendían manifestarle todo lo que significaba para mí, utilicé las otras, falaces, dictadas por la bronca y la pesadumbre, para juzgar la conducta de María Inés. Apelé a cualquier argumento para convencerlo de que había dejado de sentir interés y, sobre todo, amor por él. Viví en permanente vigilia por lo que ocurría en las islas, aterrada por la idea de que Tulio pudiera integrar la legión de muertos. Al cabo de dos interminables meses, no me importó que la victoria, tan jactanciosamente anticipada por los militares, se transformara en bochornosa derrota, sino saber que él, al fin, regresaba a casa. Entonces quise cosechar los beneficios de mi plan. Inútilmente. Ya no descubrí ninguna huella del muchacho que tanto deseaba apretar entre los brazos, besar, acariciar con la delectación de otros tiempos. No. Se había convertido en un hombre atrozmente envejecido. Reacio a hablar, sufriendo súbitos estallidos de furia, sin interés por las personas que estaban a su alrededor. El más afectado fue mi padre, al comprobar que Tulio no había logrado destacarse por ningún acto de heroísmo y, peor aún, se hundía cada vez en una zona de negrura y desequilibrio. Yo abrigué un pánico similar pero, advirtiendo que ya María Inés no era una presencia cercana ni perturbadora, quise concretar el propósito de tenerlo sólo para mí. No tuve tiempo. El se vio absorbido por otra cosa. Mucho más grave. Y el desenlace se precipitó. Brusco y despiadado.Al despertar, percibió el sonido de pasos y voces. Sí. Ya me ubicaron. Llevó la mano al bolsillo del pantalón y, en un gesto instintivo, la cerró sobre la pistola, con la serenidad de tener un elemento para enfrentar a sus perseguidores. Y como a lo largo de los tres días que deambulaba sin tregua, no pudo evitar un abierto reproche contra Julián por reducir a cenizas demasiado pronto el trofeo que les iba a brindar un período de holgura y esplendor. Había notado, bastante alarmado, sus excesivas muestras de alborozo e hilaridad al repartirse el dinero. Con esto podremos tener todo. Mujeres, autos, diversión. Cualquier cosa. Más que contagiarse de tanta euforia se vio gobernado por el peso devastador de haber matado a un hombre. Creyendo -aquella noche en que él y Julián permanecieron largo rato agazapados en un rincón de la playa de estacionamiento, en tensa espera, dispuestos a cumplir la tarea encomendada-que de nuevo se encontraba en las islas, sometido a la única alternativa de matar o morir. Allí está. Apurate. La voz imperativa de Julián también le recordó a la del capitán Robledo cada vez que impartía una orden y, como si aún tuviera la obligación de obedecer, sin protestar, comenzó a correr hacia el sitio que indicaba el brazo tendido. Cuando el hombre descendió del Corolla azul se detuvo, a dos metros, con la pistola fuertemente apretada en su mano derecha. Sí. Acabar este trabajo lo más rápido posible. Le pareció llevar a cabo la misión más abominable al observar la cara aterrada del otro, los brazos levantados en actitud defensiva, el cuerpo que fue cayendo con exasperante lentitud por el único disparo.-Lo tenemos rodeado, Tulio Rapella. ¡Entréguese!Además de relegar una etapa sombría y torturante, el grito resonó con el carácter de un mandato. Demasiado familiar y ya imposible de aceptar. No. Basta. Nunca más. Rechazando para siempre la posibilidad de amoldarse a las reglas impuestas por los otros, se levantó. Extrajo la pistola del bolsillo y abandonando el precario refugio de ladrillos y maderas, marchó hacia la voz estentórea y los poderosos haces de luz.Todavía me cuesta admitir la conducta de Tulio Rapella. Para hallar un justificativo se podría pensar que sufrió un repentino ataque de locura o tal vez creyó encontrarse de nuevo en las islas, rodeado de enemigos y obligado a sostener una lucha feroz. Fruto de la conmoción generada por los infernales avatares de la guerra, además de cargar con el estigma de un asesinato y llevar días peregrinando sin rumbo por la ciudad. Creo que no corresponde realizar ninguna queja contra nosotros, pues actuamos, más que por efecto de la sorpresa o por la necesidad de defendernos, en fiel cumplimiento de nuestro deber ante una circunstancia tan difícil. Ni mis hombres ni yo deseábamos ese final. Puedo asegurarle que nos preocupamos por evitar un hecho sangriento. Desde el momento en que lo descubrimos en la obra en construcción y ordené formar un cerco, consideré que todo sería bastante sencillo. No tardé en advertir mi equivocación. Dado que respondió con una andanada de tiros a los reiterados pedidos para que se entregara, decidí apelar a las bombas de gas lacrimógeno. El medio menos agresivo para poder detenerlo. Apareció tambaleante, convertido en una figura espectral. Tras dar varios pasos en una tentativa por alejarse del lugar donde el humo resultaba más denso, se desplomó. Y entonces cometimos el error de dar por concluido el operativo. No. Una trampa. La fingida descompostura, el ocultamiento del arma, la estudiada espera para sorprendernos. Todo ocurrió con extrema celeridad. Sin poder analizar o elegir otra alternativa. Era preciso actuar. Simplemente. Y es lo que hicimos. Con bastante turbación. Tratando de esgrimir una defensa más que concretar un ataque. Desconcertados por la reacción del muchacho. El cuerpo que habíamos visto caer, supuestamente a causa del gas, adquirió de repente una vitalidad arrolladora. Sacó una pistola mientras rodaba por el suelo. Y disparó repetidas veces. Furiosamente. Con el propósito de cobrarse lo más caro posible la disputa final. Logroño y Paiva fueron alcanzados por los proyectiles. El alto costo que debimos pagar por nuestra excesiva confianza. Pero Godoy, Altamira y yo, superados los segundos de estupor, logramos repeler la embestida. Y cuando al fin el muchacho quedó rígido, en una postura distorsionada, como si tuviera quebrado todos los huesos, no pude desalojar una dosis de amargura y desolación. Por la terrible evidencia de haber contribuido, de manera compulsiva y sin opción, a facilitar un desenlace que él, quizá fríamente, en una especie de jugada macabra, había preparado.