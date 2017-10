Fondo del Conurbano: Diputados apoya la posición de Lifschitz

En el marco de la sesión del día jueves 28 de septiembre, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó por unanimidad un proyecto ingresado por el legislador Jorge Henn donde se declara el apoyo al acuerdo firmado por el gobernador Miguel Lifschitz y los otros gobernadores del país, en defensa de los recursos provinciales, municipales y comunales ante el reclamo de la provincia de Buenos Aires a la Corte Suprema de Justicia para que modifique la ley de ganancias y elimine el tope del Fondo del Conurbano Bonaerense.En su alocución dentro del recinto, el exvicegobernador argumentó que “respaldamos el planteo realizado por el Gobernador de la Provincia y del resto de los gobernadores porque entendemos que hay que generar las condiciones políticas necesarias para que, mediante el diálogo, construyamos un federalismo más en serio, demostrándolo desde la práctica y no solamente desde lo declamativo”.En efecto, el dictamen votado por los legisladores, especifica que debe trabajarse sobre un nuevo régimen de coparticipación federal que siente las bases de acuerdos entre la Nación y las Provincias, tal cual fue ordenado en 1994 por la Constitución Nacional.Asimismo, el diputado por la UCR-NEO explicó que “la resolución de este tema es eminentemente política, no es necesario recurrir a la Corte Suprema de Justicia para pedirle que legisle en beneficio de Buenos Aires”.Para finalizar, Henn expresó que “todos tienen el derecho de reclamar ante la Corte Suprema de Justicia, pero no es lo mismo realizar un planteo por una detracción ilegal del 15% de nuestros recursos coparticipables como se le hizo a la provincia de Santa Fe durante muchos años, que pedir que se modifique una ley que implica una quita de recursos para las provincias”.SOBRE EL FONDO DEL CONURBANO BONAERENSESe creó en 1992 y se estableció que los recursos serían conformados por el 10% de lo recaudado del impuesto a las ganancias. En 1996 se reglamentó por ley que la Provincia de Buenos Aires podría disponer hasta un máximo de $650 millones de esos recursos y el excedente sería distribuido entre las provincias en concepto de coparticipación.Si la Corte Suprema declara inconstitucional el artículo fijado a mediados de los 90, la provincia de Santa Fe perdería aproximadamente $6.000 millones en recursos económicos que provienen del excedente de dicho fondo.