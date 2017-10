Bovaglio está conforme y confiado

A Lucas Bovaglio no le cayó nada mal el empate en el estadio Ciudad de Caseros, destacó el sacrificio que tuvo su equipo para remontar un 0-2 y aclaró que todavía hay muchas cosas por mejorar.

“Se termina rescatando un punto porque se hizo un esfuerzo enorme, porque lo buscamos por todos lados, de pelota parada, con asociaciones donde tratábamos de quebrar por afuera. Nos terminamos llevando un punto a casa que me parece no termina siendo tan malo”, apuntó el entrenador de Atlético de Rafaela tras el 2 a 2 ante el Deportivo Riestra.



El primer tiempo de Atlético no fue bueno. El equipo mostró muchas imprecisiones y desatenciones en el fondo. “No arrancamos bien, sabiendo que el rival tenía un libreto bien aprendido y con ese libreto bastante sencillo nos complicaron”, señaló Bovaglio.

“Cuando estábamos 0-2 realmente remontarlo parecía muy cuesta arriba, conseguimos descontar inmediatamente, empatarlo y sobre el final teníamos dos opciones, o manteníamos lo mismo para ver si lo podíamos ganar y exponernos a quedarnos sin nada o cerrar el partido, decidimos apostar a ver si nos podíamos llevar la victoria a Rafaela corriendo riesgos y por eso el rival tuvo un par de situaciones, el esfuerzo de todos los muchachos tuvo una recompensa que fue esa remontada y ese empate que nos llevamos a casa”, analizó.



A pesar de ver con buenos ojos el 2-2, Bovaglio no miró para otro lado a la hora de referirse al pobre rendimiento del equipo en los primeros 45 minutos.

“En líneas generales hay aspectos en los que el equipo está creciendo, pero sin dudas que tenemos otros por pulir y mejorar. Remontar un 0-2 de visitante no es sencillo, siento que ese empate que nos terminamos llevando no es malo”, confesó el DT y agregó: “Viendo a los chicos como llegaron al vestuario, extenuados, sin haberse guardado nada, me queda la sensación de que todo ese sacrificio que hicieron tuvo esa mínima recompensa que fue llevarnos un punto”.



En relación al desarrollo del juego, la ‘Crema’ fue dominador de las acciones, tuvo bastante control del balón pero no así la profundidad necesaria para dañar a su rival. En las contras, Riestra complicó al conjunto de Bovaglio.

“Generalmente tuvimos la pelota nosotros durante todo el partido. Sabíamos que la íbamos a tener, que no nos iban a presionar, nos iban a esperar para aprovechar algún error y salir de contra con dos o tres rapiditos que tenían, sobre el final, faltando 15 metieron gente fresca y rápida adelante con una defensa nuestra que estaba con mucho espacio para defender y ya con el trajín del partido, nos exponía a quedarnos sin nada. Mantuvimos esa alineación y esos nombres para ver si lo podíamos ganar sabiendo que podíamos correr un precio muy alto, pero nos terminamos llevando un punto a casa que me parece no termina siendo tan malo”.

“En nuestro afán de elaborar para atacar, cuando la perdíamos nos quedaba demasiada gente del otro lado de la pelota y nos atacaban con gente rápida, en una de las primeras que van a fondo se ponen 1 a 0, ahí el partido se puso cuesta arriba. Tratamos de mantener la idea y lamentablemente en el comienzo del ST ya consiguen la ventaja en una pelota parada y el partido no fue el que nosotros anhelábamos más allá de que hilando fino me da la sensación que fuimos superiores al rival, no debo de dejar de admitir que sobre el final tuvieron algunas que nos pudo haber dejado sin nada”, apuntó Bovaglio.

Y cerró: “El partido se dio como lo imaginábamos, uno quería estar arriba en el marcador para que Riestra empiece a salir, deje espacios, pero al correr de atrás no se pudo dar de esa manera pero rescato que el equipo nunca se entregó y se termina llevando un punto en condición de visitante que como se dio el partido no es malo”.