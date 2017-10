Luego de las demoras del viernes, llegaron las demoras del sábado. Y una reacción inédita: el presidente del Concejo, Silvio Bonafede, impidió -inicialmente- que la Secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización, Marcela Basano, diera los detalles del presupuesto y tributaria "hasta que lo tengan los concejales", lo que hubiera sido romper con una larga tradición de un cuarto de siglo de acceso a la información a la prensa. Dicha situación generó un tenso momento en el mediodía del sábado en el sexto piso de Moreno 8. Finalmente, se dieron a conocer los datos.

¿Para qué convocaron a la prensa si no la dejan actuar? ¿Por qué no fueron los concejales al acto de entrega, como sucediera en otros años? Algunos dicen que no los invitaron ¿Cuándo tendrían acceso los concejales: el lunes por la mañana, cuando se sellen los proyectos o el jueves, cuando tenga ingreso oficial por sesión? Porque cuando el pedido para que el Concejo se exprese por la aparición de Santiago Maldonado, se tomó el segundo criterio. Pero el martes hay pautada una reunión con los concejales a las 8 para hablar de los proyecto. Silenzio Stampa.