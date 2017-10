El aumento de la tasa recién se definirá en noviembre de este año

Ayer, pasado el mediodía, el Departamento Ejecutivo Municipal presentó ante el Concejo los proyectos de Ordenanza Tributaria y Presupuesto. Los mismos fueron recibidos por el presidente del cuerpo, Silvio Bonafede y el Secretario del Concejo, Diego Alvarez.

"La UCM es la Unidad de Cuenta Municipal. Para la Ordenanza Tributaria, todos los tributos y tarifas que son fijas están expresados en UCM", detalló Edelmiro Fassi en la presentación que se hizo en la sala de Presidencia del Concejo Municipal. Y desde 1991 tiene una convertibilidad: "Una UCM, un peso".

"La parte sustancial de modificación es la forma de cálculo de UCM. Nosotros a partir de la Tributaria que va a entrar en vigencia en 2018 pretendemos que la UCM se modifique de acuerdo a tres parámetros que para nosotros son reales, transparentes y están relacionados con los costos municipales", agregó.

Así, se crearía una fórmula polinómica con estos tres elementos: "uno es el sueldo municipal -en un 60 por ciento- porque es el componente del egreso del presupuesto municipal en el sueldo. Otro es el índice de precios mayoristas -en un 30 por ciento-. Vale decir que las compras y las inversiones que hace la municipalidad puede relacionarse con ese índice. Y otro índice que los compone es el gasoil del grado dos que como los servicios municipales en su mayoría se prestan de manera directa y se consume ese combustible principalmente, sería un tercer componente, en un 10 por ciento", agregó el funcionario.

"El proyecto de Ordenanza Tributaria está a partir del 1º de enero con los índice que obtengamos del 2017 del mes uno al mes al mes diez (de enero a octubre). La impresión de las boletas de tasa se tienen que hacer en diciembre y con el índice que contamos -sobre todo el índice de precios mayoristas- se va a dar a conocer en noviembre (mediados o fines de ese mes) y con los datos de octubre. Y después con una adecuación semestral, es decir cada seis meses adecuarlo a esa misma escala: sueldos, precios mayoristas y gasoil. Entendimos que esta es la forma de hacerlo directa transparente", aclaró.

Dicho de otra forma: la tasa aumenta en proporción a la suba de estos tres factores. Si no hay aumento de sueldos, combustible y precios mayoristas de la construcción, tampoco subirá la tasa.

Fassi indicó que hay pocos cambios en los montos de Tributos: uso de espacios públicos para exhibiciones, tasa de habilitación y control de antenas (un punto que generó polémicas hace algunas semanas).

Bonafede destacó que "si se aprueba esta forma de cálculo, el monto de la tasa va a dejar de ser una batalla política, porque ya va a estar establecido que sea así, por este índice".



EL PRESUPUESTO

"El proyecto de Presupuesto cuenta con $ 1.200.604.714 de pesos de recursos y $ 1.194.817.150 de erogaciones", explicó la secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización, Marcela Basano. Esto implica un superávit de $ 5.787.564 (gracias a la CAEPAM, que es la única que tiene ese superávit. El resto tiene un presupuesto muy equilibrado). La Administración Central tiene un presupuesto de $ 1.145.563.610, el Concejo de $ 29.530.844 y el IMV de $ 32.789.730

Trabajamos con "los lineamientos pedidos del intendente para darle importancia a prevención de seguridad como así también al área social y al transporte público", agregó.

Posteriormente dijo que "en seguridad estamos hablando de un 78 por ciento de incremento respecto al año 2017. En este aumento está contemplado incremento de personal, móviles, equipamiento en general como cámaras".

"Hay una gestión que está haciendo el Intendente para la incorporación de 45 cámaras con todos los accesorios, hay compra de software y adquisición de software y de equipamiento para dar cumplimiento a algunas ordenanzas como la de botón antipánico y alarmas comunitarias".

Además se conoció que se incrementó en el presupuesto cuestiones relacionadas con educación, capacitación para el empleo, deportes, cultura y otras que desde los social colaboran con la prevención de seguridad.

"En transporte estamos previendo la incorporación de cámaras en los móviles, de los tres minibuses que vamos a contar con el financiamiento de PROMUDI, y vamos a tener si bien no está en el presupuesto el detalle, los dos móviles que pedimos por el programa Equipar de la provincia que se van a sumar en la flota actual", cerró la funcionaria.



EL AÑO PASADO SE INTENTO

Vale destacar que el año pasado, el bloque de concejales del PJ había intentado transitar este camino. La idea de la bancada del oficialismo era "devaluar" la UCM un 10% e incrementar la tasa otro 10% desde enero y otro 10% en el segundo semestre, lo que totalizaba aproximadamente un 33% anualizado para el contribuyente. En aquella sesión del 7 de diciembre del año pasado, tanto el PRO como el FPCyS se comprometieron a analizar esta propuesta para "desanclar" la UCM a partir del segundo semestre del 2017 (tomando la misma fórmula que se presentó ayer), para aplicarlo a partir de 2018.

Marcela Basano recordó esta situación en la jornada de ayer. Ahora sí, los concejales de la oposición contarán con tiempo para analizarlo.



CIERRE COMPLICADO

"Está muy difícil el último tramo del año. Hemos notado un incremento de la demanda social. En lo que hace a la recaudación, nos esforzamos por sostenerla", dijo Marcela Basano.

"Nos vimos muy afectados por la modificación de la Tributaria, a partir de la cual, dejan de tributar el Derecho de Registro e Inspección las actividades que no tengan sustento territorial (que no tienen local instalado). Hasta hace unos días, ya superaba 1.500 contribuyentes, es decir, más del 20% del padrón total, lo que representó más de $4.500.000", completó. Fassi agregó que "hay algunos que tienen alta facturación y son lo que más perjudicaron, pese a que estaba dedicado a los más pequeños".